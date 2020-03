Ciudad del Este planea entregar unos 25.000 kits de alimentos

El jefe comunal explicó que para el efecto se dispondrán de recursos de la Comuna. Estimó que la asistencia tendrá un costo de G. 3.000 millones. Señaló que ya se pidió a la Junta Municipal aprobar una reprogramación, informó el corresponsal de Última Hora, Willson Ferreira.

“No vamos a esperar que vengan los kits de Asunción porque entendemos que hay municipios con una situación peor que la de CDE y ellos no tienen como repartir estos víveres por que no cuentan con recurso”, dijo Prieto.

El jefe comunal explicó que ya hay personas que se acercaron a él para pedir ayuda ya que tuvieron que dejar de trabajar por el paro sanitario. Creen que hay otras miles de personas que atraviesan por una situación similar.

“La gente ya no tiene dinero, ya no tiene posibilidad. La gente ya no está trabajando. Pedimos comprensión de la ciudadanía, pedimos que la gente que tiene un salario seguro no pida los alimentos, que sea solidaria. Seguro que también a ellos les llegará con el tiempo”, apeló.

El intendente de Ciudad del Este aprovechó la conversación con los medios para expresar su indignación por el remarcado de precios que realizan los comercios en general. Explicó que la Comuna aún no pudo comprar azúcar para los kits, ya que existe sobrecosto.

“Lastimosamente no podemos comprar de Foz (Brasil) donde un paquete se 5 kilos cuesta alrededor de 7 reales (G.9.072). Aquí están vendiendo a 35.000 en la misma presentación. La gente de la Secretaría de Defensa al Consumidor ya está recorriendo la zona”, dijo.

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) anunció que realizará entrega de kits de alimentos, priorizando el Departamento Central. La confección de las listas estará a cargo de las intendencias y Gobernaciones para el resto del país.

Miles de trabajadores sientes el impacto económico del paro sanitario decretado por el Ejecutivo y que se extenderá hasta el 12 de abril próximo como contingencia por el coronavirus.

Hasta este domingo, el Ministerio de Salud informó que son 22 los casos positivos de Covid -19 en el país y una persona falleció.