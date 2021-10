En los carteles que portaron se podía leer “a la mierda Tilín, bajen el combustible”, como también llevaron la representación de un ataúd en el que decía “basta de matar al pueblo con la suba de combustible”.

Uno de los manifestantes expresó a NPY que se cumple una semana de las manifestaciones y que la medida obedece a que la situación económica se ve muy dura, ya que mientras sube el combustible también aumenta el precio de los productos de la canasta familiar.

“Ya me toca el bolsillo, ya se siente y ya no me resulta, trabajo también como delivery”, cuestionó el trabajador.

https://twitter.com/npyoficial/status/1454071505327992842 Cierran acceso a Petropar en Villa Elisa



♦ Conductores de plataformas anuncian que no levantarán la medida de fuerza hasta que un representante salga a hablar con ellos.



♦ Se rehúsan a entrar a una oficina, quieren que la conversación sea pública.#NPY pic.twitter.com/3BNoZhr9YX — NPY Oficial (@npyoficial) October 29, 2021

El pedido concreto de los conductores es que baje el precio del combustible, ya que les es insostenible, debido a que sus ingresos se reducen y el poder adquisitivo también decae con los aumentos relacionados a la suba del hidrocarburos.

Otro de los afectados sostuvo que "es una vergüenza la situación" y que la medida es urgente, debido a que por cada día que pasa están perdiendo dinero.

“Antes cargaba G. 70.000 y ahora tengo que cargar G. 120.000 por el mismo recorrido. Una vergüenza esta gente que tiene la vida acomodada”, remarcó, haciendo referencia a las autoridades.

Desde el pasado 11 de octubre que el precio del combustible subió G. 600, mientras que el gas por kilo subió G. 1.200 y el gas licuado por litro G. 600.