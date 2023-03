Chofer de Bolt: "No suelo tener armas, ese día fue una casualidad"

Nelson Osvaldo Gamarra Peña, el chofer de la plataforma de viajes, accedió a una entrevista con Monumental 1080 AM este lunes y dio su versión sobre el homicidio del adolescente de 17 años, quien con un cómplice lo intentaron asaltar en la madrugada del miércoles último en Asunción.

Comentó que el joven solicitó un viaje a través de Bolt con otro nombre que no era el suyo y, cuando abordó su automóvil, le pidió pasar a otra ubicación alegando que su madre estaba enferma y debía trasladarla al Ineram.

Gamarra al principio advirtió que podía ser peligroso ir. "Él me dijo que no, que ellos no eran así, entonces accedí por querer ayudar", agregó el hombre.

Cuando llegaron al lugar ya había otro joven que directamente subió al rodado. En ese momento le avisaron que era un asalto y lo amenazaron con clavarlo.

"Todo pasó rápido. La otra persona ingresó por la puerta trasera con un arma en la mano", resaltó el presunto autor del homicidio.

En ese ínterin el chofer de Bolt sacó un arma de fuego que tenía en la guantera del auto, el adolescente que contrató el servicio forcejeó con él y se produjo un disparo.

Los dos pasajeros salieron corriendo del vehículo y en la huida uno de ellos cayó repentinamente al suelo. Esto fue lo último que alcanzó a ver el trabajador, que en ese momento abandonó el lugar debido al susto.

"Yo no suelo tener armas conmigo, ese día fue una casualidad. Al día siguiente mi hermano debía hacer unos trámites con respecto al arma, entonces tenía conmigo para entregarlo a la mañana", aseguró.

El hombre se entregó a las autoridades el sábado pasado luego de que el caso tomó estado público y la fiscala María Estefanía González, quien intervino en representación del Ministerio Público, decidió liberarlo en la víspera.

La agente fiscal mencionó que todos los elementos apuntan a que el crimen del adolescente se produjo en legítima defensa, debido a que el conductor se encontraba en una situación de víctima y porque la versión coincide con imágenes de circuito cerrado colectadas del hecho.

El homicidio se registró entre las 4:00 y las 3:20 del miércoles pasado sobre la avenida General Artigas y Manuel Gondra, del barrio San Felipe, de Asunción.