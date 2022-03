El ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio criticó el trabajo de las instituciones de control por no detectar operaciones sospechosas de Horacio Cartes.

El ex titular del Ministerio del Interior y ex fiscal Arnaldo Giuzzio mantuvo un contacto con Monumental 1080 AM este miércoles, en el que habló acerca de cómo opera Horacio Cartes a partir de la venta de cigarrillos, su principal rubro a través de Tabacalera del Este SA (Tabesa).