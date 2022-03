El ex ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, se presentó ayer en la Fiscalía para declarar a modo de testigo en la causa donde denunció a Horacio Cartes por varios hechos; sin embargo, no declaró porque no estaba de acuerdo con que el defensor del ex presidente de la República esté presente, y recusó a los fiscales. Sin embargo, la recusación podría no correr y sería citado nuevamente.

Giuzzio llegó hasta la sede de la Fiscalía de Delitos Económicos a las 08:30, con unos documentos en las manos que mostró a los medios.

“Son dos elementos que vamos a incorporar, que tienen relación con Sarah Cartes, como presidenta y vicepresidenta de innumerables empresas, que para mí utilizaba para ocultar patrimonio y lavado de dinero... En todos aparece la hermana del señor Cartes, como una persona ubicada estratégicamente para evitar dar informes a organismos de control”, sostuvo.

Inicialmente, Giuzzio denunció al ex presidente por lavado de dinero, declaración jurada falsa, contrabando y enriquecimiento. Ahora admitió que hay más vínculos de Cartes, pero solo presentó los documentos y no declaró.

FUEROS. El ex ministro dijo que el abogado del ex mandatario, Pedro Ovelar, no debería estar presente en la declaración testifical. “Planteamos la exclusión de la audiencia del defensor, entendiendo que no es parte y no puede utilizar sus fueros solamente para beneficiarse”.

Giuzzio indicó que Cartes aún cuenta con fueros como senador vitalicio. “El Ministerio Público no puede ejercer ningún acto coercitivo contra él”, sostuvo, alegando que deben desaforarle para que sea parte del proceso.

A raíz de que los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz permitieron en mantener al abogado, decidió recusar.

El fiscal Osmar Legal, por su parte, expresó en contacto con la 1080 AM que no podría correr una recusación porque Giuzzio es testigo y no es parte del proceso. Mencionó que, por ley, el abogado tiene derecho de estar en la audiencia.

“No tengo problema en declarar, pero sí quiero dejar sentado como precedente que (esto) es lo mismo que permitir la presencia de alguien prófugo que quiere litigar desde el exterior... Tiene que someterse al proceso”, dijo.

VÍNCULOS. El ex ministro por otra parte, reconoció como error haber hecho un contrato del arrendamiento de una camioneta del presunto narcotraficante Marcus Espindola.

“Me siento tranquilo de conciencia. Hemos cometido errores y asumimos. Asumo la responsabilidad política, no puede ser que el ministro del Interior no sepa. Creo que hubo una falla en nuestro sistema de inteligencia”, dijo.

Sostuvo que no van a encontrar vínculos de él con el crimen organizado. “91 personas relacionadas al crimen fueron expulsadas, pero hay un mayor representante, la cabeza del crimen organizado de la región está acá y él va a caer”, lanzó, al parecer, con relación a Cartes.

Usó otro auto narco. Giuzzio llegó a la sede de la Fiscalía en una camioneta Chevrolet, con chapa CGA016, que pertenecía al presunto traficante Celso Mendes. El vehículo había sido incautado y la Senabico puso a disposición del Ministerio del Interior por un año, pero solo para uso institucional, por lo que ya se pidió informes, según confirmó el director jurídico de Senabico, Gonzalo García.