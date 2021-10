Celeste rechaza a Harrison por ser “la copia de Cartes”

La diputada Celeste Amarilla dijo que lo mejor para el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) es que su presidente, Efraín Alegre, y su rival, el senador Blas Llano, se retiren y se abra la cancha a alguien nuevo para el 2023.

En ese sentido, dijo que el empresario Norman Harrison no es el mejor candidato, que es una mala copia de Horacio Cartes y que fracasó en las elecciones municipales. “Es un nonato, murió antes de nacer. Fracasó, porque él apostó a estas elecciones para posicionarse y perdió ya con su candidato, que era Nakayama. Tiene que retirarse por donde vino. Él no era el hombre, porque si él ya va a entrar con el estilo Cartes, de plata, ya no es el candidato para mí. Les queremos copiar a los colorados. Hasta ahora lo que somos es una mala copia de los colorados. Si pretendemos otra vez entrar con plata, con Harrison, va a ser plata contra plata. Hay que abrir la cancha”, expresó.