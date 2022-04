Los médicos se presentaron este lunes en el Palacio de Justicia para una audiencia ante el Juzgado. En la ocasión, el juez no aceptó el sobreseimiento definitivo solicitado por el Ministerio Público.

El magistrado mencionó que la Fiscalía tuvo suficiente oportunidad para investigar, puesto que contó con el plazo razonable de 6 meses ordinario, sumado a la extensión excepcional de 6 meses más otorgada por la vía de prórroga extraordinaria, solicitada por el Ministerio Público, cuyo plazo fue hasta el 9 de setiembre de 2020.

A ello se suma que en la audiencia preliminar anterior, realizada ante el Juzgado de Garantías 6, este acto concluyó con el sobreseimiento provisional de los procesados. Con ello, tienen como periodo de investigación los 6 meses ordinarios, los 6 meses extraordinarios y finalmente los 12 meses del provisional.

"Totalizando 1 año y 6 meses, suficiente tiempo para concluir la investigación penal en forma positiva o negativa de la teoría del caso inicialmente sustentada por el acusador público", explicó el magistrado en un documento.

Además, indicó que todo ello los lleva a concluir que se obtuvo como tiempo de recolección de datos que proporcionen la información como sobre la existencia o inexistencia del hecho punible o por otra parte la participación o no en el ilícito penal. Sin embargo, en la audiencia realizada este lunes, el sobreseimiento definitivo está sustentado en la "duda" insuperable.

"A esta altura, con todos los periodos extendidos de investigación, este Juzgado no admite como fundamento dese ninguna perspectiva la supuesta motivación de la duda insuperable, en este estadio del proceso debe llegarse a la conclusión inequívoca y asertiva, sobre la existencia o no y/o a la participación o no", concluye el magistrado.

En el requerimiento conclusivo, las fiscalas Sara Torres y Natalia Silva no especificaron si los tres médicos son inocentes o culpables, informó Telefuturo.

La causa fue derivada a la Fiscalía General del Estado en un trámite de oposición, en el cual la fiscala Sandra Quiñónez deberá decidir si ratifica la posición de sus dos agentes fiscales o si la investigación es derivada a otro fiscal.

El martes pasado el juez Yoan Paul López resolvió que la pediatra Laura Sena enfrente juicio oral y público en el marco de la investigación.

Los antecedentes

Según los antecedentes del caso, Renato Rojas, de 2 años, ingresó al sanatorio en cuestión a las 08:10, del 20 de agosto de 2019, junto a su madre Macarena, y Mirna López (niñera) para su atención médica, ya que presentaba cuadro febril y tos. Pero, tras algunas supuestas complicaciones, perdió la vida.

Los familiares habían denunciado supuestas irregularidades en la asistencia del paciente, quien ingresó al servicio de Urgencias y creen que un medicamento que le fue aplicado hizo que se descompensara y muriera. Además denunciaron falta de profesionalismo de médicos y de insumos básicos.

La médica Laura Sena había asegurado que el niño no murió por omisión de auxilio, sino por una cardiopatía, sumada a una bronconeumonía.

De igual manera, indicó que una vez que el menor ingresó a la Urgencia fue rápidamente atendido y cuando empezó a empeorar, ella fue a asistirlo.