De acuerdo con el escrito de la cartera estatal, la ciudadana fue primero atendida en el Hospital Regional de Fuerte Olimpo, desde donde fue derivada el último viernes a Puerto Mortinho, del vecino país, donde se constató el fallecimiento del feto, informó el corresponsal de Última Hora Alcides Manena.

Además, Salud explica que la nativa no se encontraba en estado grave cuando era trasladada nuevamente a su comunidad y cuando el vehículo quedó varado. El ministerio asegura que la ambulancia en la cual era trasladada la mujer no se quedó sin combustible, pero que no pudo llegar a su destino a causa del mal estado del camino.

Desde el área de Prensa de Salud aclararon a Última Hora que este último miércoles la mujer volvió a acudir a la USF de la zona de forma preventiva, cuando la ambulancia ya no pudo avanzar por las condiciones del camino.

"El día de ayer, miércoles 5 de abril, fue dada de alta y durante el traslado a su localidad, por la inclemencia del tiempo y el mal estado del camino, la ambulancia ya no pudo llegar a destino, por lo que requirió asistencia para movilidad. En ningún caso la ambulancia quedó sin combustible, como se aseveró", sostiene el comunicado.

Finalmente, el Ministerio de Salud reconoció que la Unidad de Salud Familiar (USF) de Toro Pampa —donde también buscó ayuda la afectada— se encontraba cerrada por la Semana Santa, pero alega que sí fue atendida por una enferma que acudió para auxiliarla.

"Cabe resaltar que la condición de la puérpera no era de gravedad y fue auxiliada en la USF de Toro Pampa por la Lic. en Enfermería que acudió al llamado atendiendo que el horario de la USF es de lunes a viernes de 07:00 a 15:00, que por el asueto de Semana Santa se encontraba cerrada", afirma el escrito de Salud.

El predio asistencial se encontraba cerrado pese al decreto del Poder Ejecutivo que establece asueto para los funcionarios de la administración pública y entidades descentralizadas por Miércoles Santo, pero exceptúa a quienes prestan servicios médicos de urgencia y servicios imprescindibles para las comunidades.

La USF en Toro Pampa (Chaco) actualmente constituye un servicio indispensable para los pobladores de la zona, debido a que, en caso de que no encuentren asistencia en el lugar, deben evacuar hasta hospitales distantes incluso a kilómetros.

Por ello, el caso de la mujer indígena causó mucha indignación, sobre todo en Toro Pampa, ya que se trata de una zona golpeada por el aislamiento a causa de los caminos en mal estado, la lluvia que no cesa y a todo esto se suma la falta de asistencia ante urgencias