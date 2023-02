Comentó que él atendió a la joven y que fue la madre, quien habló durante toda la consulta porque la paciente parecía que no quería o no podía hablar. La joven le manifestó que tenía diarrea de aproximadamente seis horas de evolución y dolor abdominal.

El médico señaló que procedió a su medicación, su madre retiró el medicamento, y él no se percata de "absolutamente nada". Tras la medicación, la madre agarra a la joven y la lleva al sanitario, porque quería irse de cuerpo.

"Permanecen mucho tiempo (en el sanitario). Me percato que fue un tiempo bien alto. Me voy a ver, sale la madre y no me permite entrar. Me dice que solamente se está yendo de cuerpo por el dolor. Sale la paciente (del baño), vuelve otra vez a la sala y me refiere que solamente el dolor le persiste, porque justo estaba con el período", expresó a un medio local.

Agregó que ahí se percató de una "pérdida roja" y "solamente eso". Luego se le dio un analgésico, se calmó la paciente y "así como entraron, así salieron".

El profesional aseguró que llegó a palpar el vientre de la joven y que "nada indicaba que estaba en trabajo de parto", porque hablaba "super normal", y los signos vitales estaban estables.

Comentó que se le dio una orden de análisis de laboratorio por la gastroenteritis y tenía que volver a consultar con el resultado. Sin embargo, ya no retornó.

El caso

En la mañana de este martes una bebé, que aparentemente tenía minutos de nacer, fue encontrada por un obrero envuelta en una manta con sangre, en un terreno baldío situado en San Antonio, Departamento Central. Posteriormente, la niña fue asistida por médicos y se encuentra con un cuadro estable en el Hospital Distrital de Ñemby.

La fiscala Laura Ávalos explicó en la tarde de este martes a NPY que una mujer de 34 años se presentó ante el Ministerio Público y luego entregó a su hija adolescente de 15 años, quien es la madre de la recién nacida.

La abuela de la beba se presentó en el Ministerio Público después de que se viralizaran imágenes de circuitos cerrados, en las cuales se la ve caminando con su hija, en las cercanías del lugar en donde fue abandonada la pequeña.

Circuito cerrado. mp4 En una cámara de circuito cerrado se observa a la mujer y a su hija caminar por la vía pública, luego de abandonar a la recién nacida. Video: Gentileza.

La mujer manifestó a la fiscala que no sabía que su hija estaba embarazada y que fueron a IPS porque su hija tenía un cuadro de gastroenteritis.

Según su madre, la joven dio a luz en el sanitario del nosocomio y luego introdujeron a la recién nacida en una mochila, para finalmente dejarla abandonada desnuda en un patio baldío.

La fiscala afirmó que la abuela consintió el hecho de abandonar a la pequeña y ambas se exponen a una posible imputación por abandono e inclusive, tentativa de homicidio.

Las identidades de la madre y su hija adolescente se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.