Caso Arrom-Martí: Para ex canciller, queja también debió ser ante Brasil

A criterio del doctor Moreno Ruffinelli, el Gobierno paraguayo también debió presentar protesta ante las autoridades brasileñas, “porque no han hecho bien el trabajo una vez que retiraron el estatus de refugiados a los tres paraguayos, y los dejaron escaparse al Uruguay”.

Del Brasil Arrom y compañeros ingresaron ilegalmente al Uruguay y gestionaron refugio ante la Comisión de Refugiados (Core), a la vez de hacerlo vía Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), ante Finlandia, lo que ya lo habían obtenido en agosto.

Según el ex canciller, ante este hecho consumado, una de las líneas de acción es la cancelación del refugio, en base a que nunca se debió otorgar este, porque no hubo ninguna de las causas establecidas en la Convención de Acnur, como persecución por sexo, religión, preferencia política, etc. “No hubo nada de eso, porque acá se trata de un delito común”, indicó.

De ese modo se refirió a la causa por la que se reclama la extradición de los tres connacionales, que es el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, en el que supuestamente los tres estuvieron implicados.

La segunda posibilidad es la revocación, que se da cuando el propio estado, en este caso, el finlandés, puede revocar o retirar el estatuto de refugiado, porque hubo fraude en el planteamiento que hicieron los refugiados o porque estos representan un peligro para la seguridad de ese Estado.

La tercera vía es la cesación de la condición de refugiados por haber desaparecido las causas que justificaron el otorgamiento.

“El Estado paraguayo debe escoger una de estas opciones, conforme al mejor criterio de quienes están trabajando en el caso, y de acuerdo con la documentación que se cuenta”, expresó.

Son los caminos que pueden seguirse para obtener el retorno de esta gente para que vengan al Paraguay a afrontar el juicio oral por el caso ocurrido en el 2001 y por el que están imputados. Calificó de indicadas las protestas como las que la semana pasada presentaron los embajadores paraguayos ante la Organización de las Naciones Unidas y Acnur, por instrucción de Cancillería.



Respecto a Uruguay, lo único que comentar es la sentencia de la jueza que es una mezcla de cualquier cantidad de cosas.



Retirado el estatus de refugiado (en Brasil), no han hecho bien el trabajo, y los dejaron escaparse.

José Moreno

Ruffinelli,



ex canciller.