Casi 40.000 bebés nacieron en Paraguay en lo que va del 2019

Del total de 37.587 bebés, 19.135 son niños y 18.452, niñas.

Embed #EstadísticasREC En lo que va del 2019, se registraron más nacimientos de varones: 19.135 (51%), en tanto que el registro de las mujeres es de 18.452 (49%).

#CENTRAL (Mayor cantidad)

VARONES: 4.634

MUJERES: 4.504#ALTOPARANÁ



VARONES: 3053

MUJERES: 3033 pic.twitter.com/y4OWBsYu6h — Registro del Estado Civil (@registrocivilpy) 23 de mayo de 2019

De acuerdo con los datos proveídos por las diferentes oficinas del Registro Civil, que operan en diferentes localidades del país, solo en el Departamento Central se registró el nacimiento de 9.138 niños y niñas.

Mientras que en el Departamento de Alto Paraná se anotaron 6.086 recién nacidos, en San Pedro ocurrieron 2.606 nacimientos; en Canindeyú, 1.559; y en Concepción, 1.494, explicó Luis Esquivel, titular del Registro Civil.

Estos son los departamentos con mayor tasa de nacimientos en estos primeros meses del año. "Hay muchas otras oficinas que todavía no culminan las 200 hojas del libro para acercarlo hasta Asunción", acotó.

Un dato resaltante es que en los últimos tres años nacieron más niños que niñas.

Nacimientos en lo que va del 2019.png

Puede leer: Un 5% de la población no está inscripta en el Registro Civil

Paraguay cuenta con 503 oficinas de Registro Civil que tienen la función de anotar los datos de recién nacidos, matrimonios y defunciones.

Un 5% de la población no está inscripta

Un 5% de la población paraguaya no está inscripta en el Registro de Estado Civil y la mayor parte de los ciudadanos no identificados se encuentran en los pueblos indígenas del interior del país.

Son alrededor de 420.000 los habitantes que no están registrados. Esto quiere decir que no existen en términos legales, porque no cuentan con certificados de nacimiento.