Cartistas se quedan sin respaldo en pedido de expulsión a Buzarquis

La solicitud fue apoyada con las firmas de los senadores de Patria Querida, Fidel Zavala, Georgia Arrúa y Stephan Rasmussen, y los integrantes del Partido Hagamos, Gilberto Tony Apuril y Patrick Kemper.

La sesión extraordinaria para estudiar la destitución del legislador del bloque efrainista del PLRA fue convocada para este jueves, al término de la ordinaria.

Sin embargo, antes del inicio de la primera sesión, las bancadas de Patria Querida y Hagamos adelantaron que ya no respaldan la expulsión de Enrique Buzarquis.

El proyecto de resolución por el cual se le retira la investidura a Enrique Salyn Buzarquis fue impulsado por Honor Colorado, tras haberse concretado la expulsión del cartista Víctor Bogado, condenado por el caso niñera de oro.

Cambio de argumento

El principal argumento de la solicitud fue, inicialmente, en referencia a un proceso por lesión de confianza que afrontó Buzarquis por su gestión en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Sin embargo, los cartistas ahora se sustentan en que este estaba inhabilitado para ser candidato a senador.

El senador cartista Sergio Godoy aseguró que Buzarquis tiene una resolución judicial de condena por el uso de un certificado falso, por lo que su candidatura al Senado no debió haber corrido.

“Él no fue preso porque se sometió a unas medidas. Él reconoció el hecho y reparó el daño para no ser privado de su libertad. Eso le hacía inhábil al momento de candidatarse a senador”, dijo.

Antonio Apuril (Hagamos), quien fue uno de los firmantes del pedido, adelantó su cambio de postura debido a que los cartistas le habrían presentado argumentos que no condicen con la realidad.

“Lo del certificado médico no es así, es del 2017 y, por otro lado, hay un sobreseimiento, no hay condena. Entonces no tenemos nada. En todo caso, si ellos (cartistas) logran demostrar que sus argumentos son ciertos, eventualmente acompañaríamos el pedido”, señaló.

El senador por Patria Querida Fidel Zavala señaló que en su bancada no encontraron argumentos que ameriten la pérdida de investidura.

“Nosotros estamos en todo lo que sea a favor de la transparencia y no podemos ser selectivos, por eso firmarnos el pedido. Pero debemos tener los argumentos legales, como lo establece la Constitución”, refirió.

Hugo Richer, del bloque Frente Guasu, fue más allá en sus críticas al argumento de los cartistas y los calificó de “cualquier cosa”.

“Acompañar la pérdida en estas condiciones y con el argumento que se presenta ya es cualquier cosa. El debate sobre la pérdida de investidura debe ser serio y responsable, pero no este disparate del cartismo. Buzarquis ni siquiera era legislador en su momento. Debemos ser más serios en este tipo de cosas”, sentenció.

Añetete no definió postura

El senador por Colorado Añetete y titular del Congreso Silvio Ovelar explicó que convocó a la extraordinaria para tratar la pérdida de investidura, porque así lo establece el reglamento. Sin embargo, el legislador no quiso adelantar opiniones respecto a la solicitud, ya que su bancada no se pronunció sobre el tema.

“Creo que es importante que se debatan los puntos. Dejar en cuarto intermedio genera más polémicas y hoy, más que nunca, necesitamos previsibilidad como cuerpo legislativo, ya que tenemos una ciudadanía muy atenta”, expresó.

Para este jueves, el titular del Congreso, Silvio Ovelar, convocó a una sesión extraordinaria para dar curso al pedido de pérdida de investidura.

La nota presentada refiere que el senador liberal fue procesado por lesión de confianza por hechos cometidos cuando estaba al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

También hace referencia a que es supuesto autor confeso de un delito, ya que el senador Buzarquis admitió haber falsificado un reposo médico para zafar del juicio oral.

Para Enrique Salyn Buzarquis, la solicitud de su expulsión es nada más que una venganza del bloque cartista por la expulsión de Víctor Bogado. Para hacer efectiva la expulsión de Buzarquis se requiere de mayoría simple, pero el pedido no sería aprobado.