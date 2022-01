“Cartes no puede ni salir del país”, desmerita Espínola

“Hoy Hugo Velázquez enarbola la bandera del verdadero Partido Colorado con mucha convicción, por eso es que no tenemos miedo y vamos a salir a enfrentarles y les vamos a decir a ellos ‘ovaléma’ (basta), que se tranquilicen; no puede ni salir del país y quiere ser presidente del Partido Colorado. Ese no es el Partido Colorado que queremos”, lanzó Espínola durante un acto en Paraguarí, donde se anunció que Tomás Rivas se pasaba a filas de Añetete junto con su esposa, María del Carmen Benítez, candidata a la gobernación de Paraguarí.

La interna con rumbo al 2023 se recrudece en ataques. Recientemente, el cartismo movilizó a convencionales de Honor Colorado que emitieron un pronunciamiento rechazando cualquier posibilidad de una alianza con otros partidos.

Esto, debido a que Velázquez busca cambiar el estatuto de la ANR para posibilitar una alianza con otros sectores e, incluso, postularse con un compañero de fórmula no colorado.

El oficialismo, además, debe definir un candidato para presidir el partido.