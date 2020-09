Caravanas a favor y en contra de Rodolfo Friedmann continúan en Villarrica

Sin embargo, mediante el trabajo policial se pudo evitar que ambos grupos se encontraran y finalmente las caravanas se desarrollaron normalmente. El pedido de pérdida de investidura del senador será tratado este jueves en el Senado.

Lea más: Dos grupos se manifiestan, uno a favor y otro en contra de Friedmann

En un momento dado, los manifestantes quisieron pasar frente a la casa de Guadalupe Alfaro, madre de Rodolfo Friedmann, pero la Policía Nacional tuvo bloqueó una de las calles para evitar que se produjera un encuentro entre ambos grupos de manifestantes.

Araceli Varela, una de las manifestantes, dijo que Friedman dejó a los niños sin almuerzo e indicó que decidieron manifestarse frente a la casa de la madre del legislador para que ella sepa que están disconformes con todo el robo que hizo su hijo.

Así también, se quejó por la decisión de la policía de cerrar una calle para evitar que los manifestantes avanzaran. "No pueden cerrar la vía pública para evitar que nos manifestemos pacíficamente. No buscamos crear ningún incidente. No tenemos ninguna mala intención", señaló Varela.

Le puede interesar: Fiscalía imputa a Rodolfo Friedmann, a Marly Figueredo y a un diputado

Asimismo, mencionó que exigen la pérdida de investidura de Friedmann, ya que asegura que en su época de gobernador del Guairá los niños supuestamente se quedaron sin almuerzo.

"Con los niños no se juega. Estamos cansados de este senador mau que está ocupando un lugar que no merece. Y su esposa, por ser cómplice le espera el buen pastor", finalizó la manifestante.

Caravana a favor de Friedmann

Otro grupo se movilizó por las principales calles de la capital guaireña a favor del senador Friedmann y ante la intención de pasar frente a la casa de la madre del legislador, se toparon con la barrera policial que se montó para evitar que ambos grupos se encontraran.

Entérese más: Senado retira sus fueros a Rodolfo Friedmann

Entre tanto, manifestaron estar a favor del legislador, ya que aseguran que el almuerzo escolar se entregó íntegramente y señalan que las acusaciones contra Friedmann son parte de una persecución política que supuestamente busca proteger intereses particulares.

El domingo, se realizó una actividad similar, en la cual también se observó una gran cantidad de personas a favor y en contra de Friedmann en inmediaciones del Parque del Guairá.

En un momento dado, el ambiente se volvió tenso cuando se intentó iniciar una caravana por parte de los que exigen la pérdida de investidura del legislador, ya que el otro grupo cerró la Ruta PY08 para evitar el paso de los mismos.

Gracias a un gran despliegue policial se pudo evitar que la situación pasara a mayores. Tras varias horas de manifestación, finalmente ambos grupos se retiraron del lugar sin que se produjera incidentes.