CAP insta a retomar actividad económica en forma paulatina

En un comunicado, la agremiación solicita que tal medida sea ordenada y no haya quiebres en su total cumplimiento, protegiendo a las personas vulnerables y aquellas que deben ser atendidas en su salud y confinamiento.

También sugiere adquirir los equipos e implementos de prueba de Covid-19, de reconocida procedencia, para el análisis de todo el país, de manera que se adopten las medidas de un plan integral nacional; además de acordar la necesidad de mejora total de la calidad del gasto público, de la inversión de los recursos y de su control mediante auditorías externas al Gobierno, de reconocida procedencia y reputación.

“Establecer medidas inmediatas a través del BCP: reducción del encaje legal del 18% al 10% en guaraníes y proporcionalmente en moneda extranjera; mejorar la liquidez del sistema financiero mediante la disponibilidad de recursos en guaraníes y dólares vía compra y/o descuento de cartera”, es otro de los requerimientos de la CAP; mientras que también hace alusión al Instituto de Previsión Social (IPS), entidad que deberá asegurar la permanencia de sus fondos del sistema, según se manifiesta.

La habilitación –a través del Banco Nacional de Fomento (BNF)– de líneas de mediano plazo para la banca; aparte de líneas de mediano plazo por medio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), incluso la ampliación de los recursos del Fondo de Garantías para compartir riesgos y acelerar la entrega de créditos, forman parte del paquete solicitado por la CAP.

UN LÍDER. En este contexto, de acuerdo con la CAP, el líder del equipo económico designado a dichos propósitos deberá trabajar en la garantía de la continuidad de las operaciones del Gobierno, del sector privado sobre la base de un acuerdo de defensa del empleo.

“Este es un evento global, inesperado, de incertidumbres y únicamente podremos sobrellevarlo juntos, en lo posible con un buen final, mediante un plan y con el liderazgo público y privado, que como nunca debe demostrar capacidad de consensuar por el bien común y por el bienestar general”, destaca el comunicado.

La entidad expresa también su firme respaldo, compromiso y responsabilidad de cumplimiento de todas las medidas sanitarias y de prevención adoptadas por las autoridades nacionales; además de felicitar al Ministerio de Salud Pública y –en particular– al personal de blanco, por el liderazgo y la entrega profesional en momentos tan delicados.

A criterio del gremio, sin salud no hay economía, pero al mismo tiempo sin economía no es posible financiar la salud, pues las empresas no son sostenibles, como no es posible la generación y sostenibilidad del empleo, más aun teniendo en vista que no es predecible el plazo u horizonte de tiempo de continuidad de las medidas.

El Gobierno, tras una conferencia de prensa en Palacio de López, adelantó ayer una medida intermedia de aislamiento, que entrará a regir desde el lunes. La misma permitirá la circulación y realización de actividades desde las 05:00 hasta las 19:00, a modo de dar posibilidad a la ciudadanía a trabajar, tomando siempre las debidas recomendaciones sanitarias.