Canciller aplaude acuerdo con UE y cuestiona a Maduro

Agregó que el fruto de estos esfuerzos es la reciente conclusión de las negociaciones de los acuerdos de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), así como con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA.

“Estos acuerdos representan una apuesta decidida por la liberalización comercial y la remoción de obstáculos al libre comercio”, resaltó el jefe de la diplomacia paraguaya.

TIRANOS. Por otro lado, Rivas indicó que la democracia no se interpreta. “Su definición no es maleable ni adaptable a las necesidades de tiranos, ni de autócratas”, aseveró. Añadió que es un concepto que no responde al capricho o a las decisiones oportunistas o antojadizas.

“La democracia se erige sobre normas jurídicas y se materializa a través de instituciones regidas por el derecho. Necesitamos unir fuerzas en pro de la restauración democrática en Venezuela, del alivio a la crisis humanitaria que golpea severamente a su población y de la reversión del éxodo que está forzando a salir a miles de personas todos los días”, cuestionó sobre el país dirigido por Nicolás Maduro.

“La tragedia hoy está en Venezuela, pero la crisis es regional”, apuntó.

Además, el canciller se refirió al cambio climático y aseguró que el planeta y la humanidad atraviesa tiempos difíciles. “Los efectos adversos del cambio climático repercuten a lo largo y ancho del mundo. Y aunque algunos países tienen más recursos que otros para afrontar la reconstrucción posterior al desastre, de seguirse por este camino, llegaremos a un punto de no retorno, en que nadie podrá escapar de las secuelas de la degradación medioambiental”, advirtió.

En este sentido, apuntó que el Paraguay, en su condición de país en desarrollo sin litoral, se ve “severamente afectado”, recordando que cientos de miles de hectáreas de bosques fueron devastados por feroces incendios que destruyeron gran parte de la “rica diversidad ecológica del gran Chaco americano”.

Rivas auguró que los cambios que tan desesperadamente necesita el planeta, vendrán de la mano del trabajo colectivo desarrollado en plataformas globales, donde cada Estado deberá responder a los desafíos responsablemente.

“Contribuirán a esta causa, las alianzas estratégicas. En ese sentido, el Paraguay, en asociación con el Fondo Verde para el Clima y la FAO, ha concluido recientemente las negociaciones para establecer un fondo especial destinado a la reforestación”, anunció.