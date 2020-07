BTS lanzará sencillo en inglés el 21 de agosto

Además de ser cantado íntegramente en inglés, al igual que el tema Waste it on me de 2018, es una de las colaboraciones de BTS con el DJ y productor estadounidense Steve Aoki, explicó en un comunicado la agencia detrás de la banda, Big Hit Entertainment.

"Estamos preparando un álbum para la segunda mitad de este año, pero decidimos lanzar primero un sencillo porque queríamos llegar a nuestros fans lo antes posible", ha dicho la banda compuesta por RM, Jimin, J-Hope, Suga, Jin, V y Jungkook en el texto remitido por Big Hit.

"Debido a la Covid-19, personas de todo el mundo han pasado por tiempos difíciles y queríamos compartir algo de energía positiva con nuestros seguidores", añaden.

El nuevo álbum de BTS, cuyo título aún se desconoce, será el primer trabajo de estudio lanzado tras Map of the Soul: 7, presentado el pasado febrero.

Este trabajo, que ha vendido más de cuatro millones de copias en todo el mundo, le ha servido a la banda para coronar la lista Billboard 200 por cuarta vez (BTS es el único artista que ha alcanzado el número 1 de esta clasificación sin cantar en inglés).