Brasil cree que Minotauro pagó USD 10.000 a fiscal Armando Cantero

Los señalados por Brasil son el ex fiscal Hugo Volpe y el fiscal Armando Cantero, quienes supuestamente recibieron coima para blanquear en el país a Minotauro. El caso saltó en el 2019 y Volpe renunció al cargo que tenía en el Ejecutivo y Cantero sigue en sus funciones en el Ministerio Público.

El fiscal de la causa dijo que en el caso de Hugo Volpe se pudo confirmar que recibió una lapicera valuada en G. 5.800.000 de parte del abogado Edson Francisco Sánchez Benítez, en nombre de la esposa del ahora preso en el vecino país.

En lo que respecta al actual fiscal Armando Cantero, su par comentó que la Policía brasileña “interpreta de conversaciones” sobre un presunto pago de USD 10.000 para el archivamiento de la causa contra Minotauro, quien era investigado en el país por producción de documentos no auténticos.

Sin embargo, Sergio Arruda Quintiliano, posteriormente, fue investigado en el país por narcotráfico. El caso estaba en manos del reciente asesinado fiscal Marcelo Pecci, quien trabajaba de manera conjunta con las autoridades de Brasil. Fue así como se logró su detención.

“Hasta el momento se hacen diligencias para intentar confirmar si recibió los USD 10.000. Él está prestando funciones normales. No puedo solicitar medidas si es que no hay una imputación. Aún me falta cerrar la segunda parte de la historia. Si tomo una decisión, la segunda parte quedaría colgada”, dijo.

Diego Arzamendia habló sobre el caso tras haberse publicado por la prensa colombiana que el Brasil pidió al fiscal asesinado Marcelo Pecci informes sobre el presunto vínculo de Minotauro con importantes autoridades del Paraguay.