Diego Arzamendia es el encargado de investigar los supuestos hechos de corrupción por parte del ex fiscal Hugo Volpe y el actual agente Armando Cantero. El representante del Ministerio Público brindó algunos detalles de las investigaciones. Confirmó que de las diligencias realizadas en la causa, se pudo constatar que el abogado Edson Francisco Sánchez Benítez fue en representación de María Alciris, que es esposa de Minotauro , hasta la Unidad de Narcotráfico, en dos ocasiones, y que entregó ese bolígrafo para Volpe.

Arzamendia reconoció que los datos surgen del teléfono celular que le fue incautado a Minotauro tras su detención en la zona de Camboriú. Por otro lado, dijo que se busca determinar si el obsequio era a cambio de archivar la causa contra Arruda Quintiliano.

Asimismo, el representante del Ministerio Público comentó que el bolígrafo enviado por Minotauro a Volpe fue adquirido de un local situado en el Shopping del Sol a un costo de G. 5.800.000.

“En el marco de las investigaciones fueron llamados a declarar funcionarios y el ex agente Volpe, quien en su defensa dijo que esta persona dejó el bolígrafo en su lugar de trabajo”, refirió.

En lo que respecta a Armando Cantero, el fiscal de la causa explicó que la Policía brasileña interpreta de conversaciones que el mismo recibió USD 10.000 para el archivamiento de la causa contra Minotauro.

“Hasta el momento se hacen diligencias para intentar confirmar si recibió los USD 10.000. Él está prestando funciones normales. No puedo solicitar medidas si es que no hay una imputación. Aún me falta cerrar la segunda parte de la historia, si tomo una decisión la segunda parte quedaría colgada”, dijo.

Diego Arzamendia habló sobre el caso tras haberse publicado por la prensa colombiana que el Brasil pidió al fiscal asesinado Marcelo Pecci informes sobre el presunto vínculo de Minotauro con importantes autoridades del Paraguay.