Bloguera argentina denunció acoso callejero en Paraguay

“Desde que llegué a Asunción todo se complicó bastante porque parece que me subí a una máquina del tiempo. Acá el machismo es muy fuerte. Las mujeres están en constante desigualdad con el hombre”, comenzó diciendo.

Embed La bloguera Drea Leon cuenta verdades del machismo asqueroso que vivimos las Paraguayas todos los días.. vayan a ver su historia en Instagram es muy fuerte y REAL pic.twitter.com/HBafwoez8J — shei (@sheihassanr) 7 de junio de 2019

Recordó que en Argentina era casi nulo el acoso callejero y que eso se logró gracias a la unión de mujeres y al activismo que las llevó a reivindicar derechos nunca antes reconocidos.

Lea más: Joven denunció acoso callejero y la critican

“El hombre gana más. El hombre hostiga. El hombre en la calle es acosador. Los hombres acosan a las mujeres en la calle, y es normal, está todo bien si un hombre te grita, te toca bocina”, contó sobre lo que a diario viven las paraguayas que recorren las calles de la capital.

León refirió que, en un solo día, contabilizo, a al menos 20 acosadores callejeros, desde los que le tocaban la bocina del vehículo al pasar, hasta los que gritaban improperios del alto contenido sexual, que muchos prefieren denominar “piropos”.

“Yo vestida de gimnasia, toda tapada. No estaba en minifalda, no había nada que pudiera ‘incitar’ un poco más. No quiero saber qué va a pasar si salgo con una minifalda a la calle”, cuestionó la licenciada en Marketing.

Relató que los varones paraguayos utilizan cualquier espacio público, no solo las calles, para lanzarse sobre una mujer, acosarla, en el supermercado, en el shopping, en cualquier lugar.

Nota relacionada: Acoso callejero, la odisea violenta de cada día para las mujeres en Asunción

En otro momento dijo que su experiencia viviendo en esta tierra guaraní notó la gran brecha de desigualdad económico-social existente. “Prácticamente no existe la clase media”.

Observó que las mujeres de clase alta, en su mayoría, evitan las calles, y se movilizan exclusivamente en vehículos particulares. “Pero yo quiero ser una mujer así. A mí me gusta caminar por la calle, no quiero ir del gimnasio al auto y del auto al gimnasio porque no soy así, soy libre”, reclamó.

Reacciones

La publicación de la extranjera generó todo tipo de reacciones, más el de mujeres, de todas las edades, relatando sobre la cantidad de acoso callejero que reciben, o incluso en sus lugares de trabajo.

Algunos varones también se manifestaron, y le comentaron a León lo mal que se sienten por ver cómo sufren sus novias, hermanas, amigas, con esta costumbre tan inerte en sus congéneres.

Lea más: Fiscalía registra 985 denuncias de abuso sexual infantil entre enero y abril

En Paraguay el machismo está normalizado y la lucha por erradicar estas costumbres sigue tan latente, incluso desde las instituciones públicas.

Según el último reporte, la Fiscalía registró 985 denuncias de abuso sexual a menores de edad solo entre enero y abril de este año en Paraguay. La gran mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres y muchas de ellas dan a luz a causa de la violación. El 80% de los casos de abuso se registran en el entorno familiar.