Benigno dice que "se distribuye lo que hay" tras roce con Petta por PGN 2021

Al respecto, el ministro de Hacienda dijo este jueves que fue una situación desagradable, ya que Petta lo trató de mentiroso al decir que no habían recursos para sostener un aumento para los docentes.

López pidió disculpas por el suceso y manifestó su intención de dejar pasar el enfrentamiento. No obstante, dijo que para muchos “ministerios” es muy fácil decir que el ministro de Hacienda es el problema cuando no existen los recursos requeridos.

“Yo quiero tratar de entender lo que pasa, mentiroso no soy y la situación es la que surgió y hay que tratar de pasar, entiendo la presión que pueden tener, a muchos ministerios le es más fácil que el problema sea el ministro de Hacienda o decir Hacienda no nos da, Hacienda nos recorta, pero lo único que hacemos es distribuir lo que hay. No es como en una época donde había recursos y se ahorraban”, expresó el ministro a Monumental 1080 AM.

Asimismo, el secretario de Estado agregó que el presupuesto para el 2021 contiene planes y proyectos que se esperan que puedan cumplirse el próximo año, de manera a reconducir la cordura fiscal.

“Este es un presupuesto muy importante por el año que estamos pasando. Hay situaciones donde cada entidad explica lo suyo y requieren de más ingresos para financiar, pero los ingresos proyectados responden a una proyección de lo que creemos que va a pasar en la economía, donde el componente de incertidumbre continúa”, señaló.

Para el titular del Fisco, nadie puede asegurar que la pandemia del Covid-19 llegue a su fin este año, también se desconoce si los recursos presupuestados van a estar disponibles. “Algunos entendemos esto, pero otros no”, agregó.

Recuperación fiscal se espera con optimismo

Por otro lado, López señaló que desde Hacienda se ve con optimismo que el próximo año se pueda recuperar la economía del país.

“Creemos en números mejores, en un mayor dinamismo en las recaudaciones y vemos que podemos estar bien y esto se explica con nuestro plan de emergencia”, indicó.

En reiteradas oportunidades, el titular del Fisco señaló que el PGN 2021 será clave para la recuperación del país.

También aseguró que con las leyes y reformas que están presentando desde el Ejecutivo al Congreso se espera cumplir con la agenda de transformación y mejorar las finanzas públicas.