Bebé prematuro fallece por falta de terapia intensiva

El recién nacido falleció por no recibir terapia intensiva. Imagen Ilustrativa.

El fiscal Itálico Rienzi explicó que no hubo un procedimiento irregular tras el parto. El bebé nació con seis meses de gestación, pero precisaba de la unidad de terapia intensiva con suma urgencia.

El representante del Ministerio Público relató que las autoridades del nosocomio solicitaron al Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) una cama en terapia intensiva, pero finalmente la no consiguieron en centros estatales.

En tanto, los funcionarios alegaron a las autoridades médicas del Materno de Fernando de la Mora que tampoco pudieron recurrir a sanatorios privados porque, supuestamente, el Estado no está pagando los servicios tercerizados.

El fiscal adelantó que se abrirá una investigación contra el SEME, ante un posible hecho de homicidio doloso por omisión.

“Vamos a solicitar una autopsia, para descartar la diligencia médica y vamos a investigar a las personas del SEME, del por qué dijeron eso o si fueron obligados a decir que había una falta de pago del Estado”, detalló el fiscal al canal televisivo C9N.

SEME realizó búsqueda

Por otro lado, David Cardozo, director del SEME, dijo a radio Monumental 1080 AM que el equipo realizó la búsqueda en el sistema público y privado; sin embargo, no encontraron disponibilidad. Aclaró que la dificultad no se produjo por una supuesta falta de pago.

“Nosotros iniciamos la búsqueda de terapia neonatal en el sistema público y privado. Nosotros mantuvimos una comunicación directa con el Hospital de Fernando, en base al protocolo para estos casos, e informamos que no conseguimos”, agregó Cardozo.

Indicó que, tras varias insistencias, desde las 01.00 hasta 03.00 de la madrugada de este lunes en varios centros asistenciales, no encontraron disponibilidad para el recién nacido.