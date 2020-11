Bad Bunny anuncia su nuevo disco y juega con la posibilidad de retirarse

Entre los temas está el que interpreta junto a Rosalía, titulada La Noche de Anoche, además incluye otra colaboración con la cantautora estadounidense ABRA (Sorry Papi) y la canción que canta con Jhay Cortez, Dakiti, y que ambos ya publicaron a principios de noviembre convirtiéndose en la canción número uno de las listas musicales a nivel mundial.

El Mundo es Mío, Te mudaste, Hoy Cobré, Maldita Pobreza, Te deseo Lo Mejor, Yo Visto Así, Haciendo que me amas, Booker T, La Droga, Trellas, 120, Antes Que Se Acabe y Cantares de Navidad, son los títulos de las restantes canciones que completan el nuevo disco según una imagen publicada en Twitter por el artista.

¿Retirada de la música?

En un video de un minuto en Instagram, ya con 3.687.284 reproducciones, el interprete simula una conferencia de prensa en la que anuncia que se retira de la música, posteriormente aparece apagando una televisión donde escucha el anuncio y, por último, poniendo su nuevo disco, en formato vinilo.

"Voy a ser breve la razón por la que estoy aquí es para anunciarles mi retiro de la música", asegura.

Este es el tercer álbum en lo que va de año del artista que a comienzo de año publicó el disco YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana) y en plena pandemia poco después, en mayo, publicó el recopilatorio Las que no iban a salir.

El pasado lunes el artista puertorriqueño anunció que había dado positivo por Covid-19 razón por la cual no pudo participar in situ en los American Music Awards 2020, donde fue reconocido como Artista Favorito Masculino - Latino y Álbum Favorito - Latino por su disco YHLQMDLG.

Enfermo con Covid-19

Tras el anuncio, en declaraciones exclusivas al diario Primera Hora de Puerto Rico dijo que estaba mejor de Covid-19 aunque inicialmente experimentó algunos síntomas característicos.

"Realmente estaba asustado. Me asusté mucho, obviamente, cuando me enteré, pero me siento bien", expresó en la entrevista con el citado medio.

"No he tenido síntomas mayores. He tenido un poquito de tos y sí hubo un día que sí se me hizo un poquito difícil respirar y todo eso. No pude continuar haciendo mis ejercicios ni nada de eso", confesó pensativo el artista. "Pero fuera de eso, ya me siento mucho mejor, respirando bien, todo bien, esperando que pase lo que tenga que pasar", manifestó.

Además dijo que estaba durmiendo y tomando unas vitaminas además de "mucha agua, nada del otro mundo".

¿Dejar la música para ser actor?

La posibilidad de que se retire de la música coincide con su inclusión en el elenco y como productor ejecutivo de la película American Sole, en cuyo grupo de productores se destacan el comediante estadounidense Kevin Hart y el baloncestista Chris Paul.

Algunos actores que participarán en dicho filme son Pete Davidson, miembro del elenco del programa de televisión Saturday Night Live; O'Shea Jackson Jr, hijo mayor del legendario rapero estadounidense Ice Cube; Camila Mendes, y el rapero Offset.

La película está dirigida por Ian Edelman, que ya ha tenido experiencia dirigiendo a otros actores puertorriqueños, entre ellos, Luis Guzmán, en la cinta Puerto Ricans in Paris (Puertorriqueños en París).

Se espera que Bad Bunny también destaque en su papel como invitado estrella en la tercera temporada de la serie de Netflix Narcos: México. en la que interpretará al personaje de Arturo "Kitty" Páez, un miembro de la pandilla de Ramón Arellano Félix Narco Juniors.

El trapero será un joven rico de la alta sociedad que cae en un cartel.

Ayer, martes, se anunció que el artista tiene dos nominaciones a los premios Grammy.