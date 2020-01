Bachi Núñez se desmarca de la "novela" entre Rocío Casco y Camilo Soares

En los audios, divulgados por Monumental 1080 AM, se escucha a Soares hablar de negociaciones entre el diputado Bachi Núñez, fiel a Horacio Cartes, y otro hombre de nombre Gustavo Galeano, quien sería un empresario del rubro tabacalero.

“¿Por qué se cobraban intereses? Bachi le planteó a Gustavo Galeano lo siguiente: Era plata de los cigarrilleros administrado por López Moreira. Le voy a poner el pagaré al jefe encima de la mesa y él va tener para usar políticamente eso, directamente”, se le escucha decir a Camilo Soares.

Ante ello, Núñez fue consultado sobre el audio y contestó que desconoce negociación alguna. Además, afirmó que no tiene ninguna injerencia en el caso de Avanza País.

“Desconozco si se refería a mí, no escuché el audio completo. Yo no soy partícipe de la pelea de ellos, que me saquen de esa novela que construyeron entre ellos", sostuvo el diputado.

El político cartista pidió que si lo quieren vincular, lo denuncien “seriamente” en la Fiscalía, ya que él se encuentra a disposición para enfrentar alguna investigación.

Núñez fue implicado en una guerra sin tregua que se desató entre Camilo Soares y la ex diputada de Avanza País, Rocío Casco, luego de que el primero destapara un supuesto esquema de corrupción dentro de la Municipalidad de Asunción, que terminó con la intendencia de Mario Ferreiro.

Casco, junto con Aureliano Servín, ex director de Recursos Humanos de la Comuna capitalina, dio a conocer los audios donde se escucha a Camilo Soares hablar sobre la procedencia del dinero invertido en la campaña política.