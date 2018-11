Bacchetta no descarta aspirar a la Presidencia de la República

“ Siempre hice lo correcto, y así seguirá. Podrán haber personas que no me conocen y quieran escracharme, pero solamente los que hacemos algo tenemos gente que nos quieren y otras que dicen cosas de nosotros ”, respondió Enrique Bacchetta a las críticas en torno a su designación como presidente del JEM.

El legislador colorado, quien reemplazará a Cristian Kriskovich, aseguró ser una persona capaz de administrar el organismo extrapoder y dijo estar enfocado para recuperar la confianza en la institución.

La credibilidad del JEM quedó en entredicho tras el caso de audios filtrados que involucró al ex senador Óscar González Daher, quien actualmente está recluido en la Agrupación Especializada.

El JEM es la organismo encargado de juzgar el desempeño de los magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos por la comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones.

Al respecto, Bacchetta comentó que respaldará la ley remitida desde el Ejecutivo, en la que se contempla que las sesiones sean públicas y que los votos sean fundamentados de igual manera.

Lea más: Enrique Bacchetta es nuevo presidente del JEM

Asimismo, Bacchetta alegó que nadie le regaló el puesto y que a todos los lugares por donde pasó llegó mediante elecciones populares.

“Mi ingreso al Senado se dio a través de una lista abierta, la primera vez. A mí nadie me regaló nada, y me siento muy capaz. Soy uno de los que está peleando desde el Congreso de la Nación para dar transparencia a todo”, sostuvo en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Apuntó a que hará todo lo posible para terminar su gestión de buena manera, ya que el Jurado de Enjuiciamiento no es el último lugar al que aspira llegar en su vida.

Es más, al ser consultado sobre si aspiraría a llegar a la Presidencia de la República, se mostró bastante motivado por la idea.

"Eso (su candidatura presidencial) puede depender del tiempo, espacio y situación, pero sí, me gustaría. Si tengo la oportunidad de tener un equipo, ¿por qué no?", expresó.

Enrique Bacchetta fue electo como nuevo presidente del JEM este martes en sesión ordinaria. El senador asumirá el cargo el 20 de diciembre hasta el próximo año.

El parlamentario y su colega Fernando Silva Facetti habían sido designados por la Cámara de Senadores como miembros titulares del JEM, el pasado 5 de julio. En ese mismo mes, Claudio Bacchetta, su hermano, fue elegido como presidente del Consejo de la Magistratura (CM).