En una entrevista desde el destacamento de la Policía Urbana y Turística, donde quedó recluida, la funcionaria relató que el día del procedimiento se estaban dirigiendo con su madre, hermano y su pareja al Cementerio del Este para visitar la tumba de su abuela materna.

Una vez en el sitio, se percata de que una camioneta Toyota Hilux "de color bordó particular" le cierra el paso. Tras esto, un hombre se baja y le consulta si estaba conduciendo un vehículo robado. Según ella, su primera reacción fue escapar porque el mismo no contaba con identificación policial.

"Una persona del sexo masculino, estatura baja, piel morena, se bajó con un arma de fuego y me dice con 'quién estás, es robada'. Mi única reacción fue darme a la fuga, ya que era un baldío, no vi ninguna identificación policial, me pareció sumamente extraño. Ya casi en la Costanera le digo a mi mamá que se comunique al 911 y los oficiales le manifestaron que nos vayamos a una comisaría", sostuvo en comunicación con la 780 AM.

Dijo que después del procedimiento, cuando quiso bajar sus cosas del rodado, no encontró el control remoto de su vivienda, por lo que ella presume que los uniformados lo sustrajeron. Además, supuestamente no querían que retire nada de la camioneta, pero que ella insistió, por lo que se produjo un forcejeo.

"Ahí me forcejearon, me echaron como a un animal, como una delincuente. Quiero saber nomás por qué están sobre mí. ¿Por qué ese odio hacia mi persona? ¿Por qué no investigan la camioneta bordó? Me llegó la información de que es de la esposa de un efectivo policial. ¿Qué tiene que ver la esposa de un fulano para seguirme? Es un circo, una persecución", reclamó.

Finalmente, denunció que en su lugar de reclusión la mantienen sin ningún tipo de comunicación y que supuestamente ni siquiera le permiten contactar con su abogado. También denunció supuestas amenazas por parte de uniformados.

"Lo que yo veo es que es una cacería de brujas. El personal oficial puede seguirle a matar a una persona civil en la camioneta de su amante, esposa, lo que sea, pero yo estoy detenida. ¿Por qué? Acá estoy incomunicada, me dieron permiso para grabar porque yo ya temo por mi integridad y la de mi familia, ya recibí amenazas y no puede ser", alegó.

El incidente que protagonizó Claudia Guillén se registró el pasado domingo 12 de marzo en la ciudad de Asunción. De acuerdo con agentes de Automotores de la Policía Nacional, estaban realizando una patrulla preventiva en la avenida Madame Lynch cuando divisaron la camioneta, cuyas chapas llamaron la atención.

Ante esto, intentaron realizar una verificación del rodado, pero la mujer se dio a la fuga y se inició una persecución. Tras ser alcanzada, la trabajadora del Ministerio Público discutió con los uniformados y la madre incluso escupió a uno de los intervinientes, según se pudo ver en grabaciones que fueron reveladas.

Posteriormente, se confirmó que el rodado en el que iba la auxiliar fiscal fue reportado como robado en el Brasil y apareció un hombre que presentó documentaciones originales de otra camioneta. Con esto, se descubrió que el vehículo que conducía la funcionaria fiscal era mau.