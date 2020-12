Autoridades negocian reapertura de frontera con Argentina

En ese sentido, la directora de Migraciones, Ángeles Arriola, manifestó que se realizó una reunión este jueves con autoridades de Interior, Salud Pública y del Departamento de Itapúa, de manera a proponer al Gobierno argentino un protocolo para reactivar el paso en la frontera.

“La posición de Argentina es la no apertura, pero me reuní con autoridades de Argentina la semana pasada y la cuestión está en negociar. No hay potestad por parte de la Provincia de Misiones para habilitar, pero sí hay una gran responsabilidad de parte de las gobernaciones para lanzar recomendaciones y habilitar la frontera”, explicó la directora.

Puede interesarte: Comerciantes se movilizan para exigir reapertura del puente en Encarnación

Arriola señaló que el pedido de reapertura se realiza con el objetivo de reactivar el movimiento comercial, especialmente entre Encarnación y Posadas y por las eventuales visitas familiares.

“Hoy nos reunimos para hablar de las negociaciones y las propuestas que se harían como un tránsito fronterizo entre ambas ciudades únicamente y es eso lo que se negociaría junto con el protocolo sanitario”, agregó.

El planteamiento que presentarán las autoridades paraguayas también incluirá el paso de personas en cantidad y por tipo de cruces, según la funcionaria, quien también adelantó que se esperará una respuesta para la semana siguiente.

Encarnación en situación crítica

Por otra parte, el intendente de Encarnación, Luis Yd, también participó de la reunión y manifestó que la ciudad está en una situación económica muy crítica.

“Encarnación está al límite de terapia intensiva, estamos entrando a un momento crítico y la propuesta es conversar con el gobernador de la Provincia de Misiones. A nuestro criterio, la pandemia es una excusa para mantener bloqueado este cruce comercial tan importante”, dijo el jefe comunal.

Más detalles: Las fronteras con la Argentina seguirán cerradas, afirman

Asimismo, indicó que desde el Ejecutivo también plantearon un crédito para acompañar a los pobladores de Encarnación con una suma de dinero para los habitantes.

“Todavía no llevamos una solución concreta, pero sí nos hablaron de un crédito que tiene que aprobarse en Diputados de USD 125 millones, de los cuales dentro de unos 50 millones podrían estar los recursos para acompañar a Encarnación”, dijo.

El intendente pidió a los diputados aprobar el crédito para que de esa manera se pueda acompañar con G. 500.000 a unos 15.000 habitantes del Sur del país.