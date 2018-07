Austria cree que acuerdo entre Mercosur y UE tomará tiempo

El próximo 18 de julio los ministros de Exteriores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay mantendrán una reunión con la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström para avanzar en las negociaciones.

“La propuesta sobre productos comerciales, no solo en agricultura, no se ha definido lo suficiente”, dijo Schramböck, quien añadió que la presidencia europea está dispuesta a apoyar al Ejecutivo comunitario “para seguir negociando”. Fuentes del Gobierno austriaco indicaron en ese contexto que los avances “tomarán un tiempo” y que no creen que sea posible cerrar el acuerdo de aquí a finales de año. El bloque suramericano tiene la intención de alcanzar “una conclusión en este semestre, en este mes si es posible”, según dijo el martes el canciller nacional, Eladio Loizaga.

La Comisión Europea publicó el pasado 22 de junio su informe sobre la última ronda de negociaciones sobre comercio en el acuerdo Mercosur-UE, en el que se reconocía que las indicaciones geográficas protegidas se mantienen como uno de los obstáculos. Tampoco logran aún un consenso en capítulos como la industria automovilística o el acceso a los mercados de productos como la carne vacuna. EFE