Aseguran que impase entre Salud y proveedoras está en vías de solución

Las mascarillas habían sido rechazadas por no corresponder a la marca solicitada. Rocío Rodríguez, representante legal de ambas proveedoras, explicó que la negativa a la recepción se produjo porque en el paquete de dicho insumo aparecía la frase mascarilla médica en vez de quirúrgica.

“Pero esa situación ya se está subsanando porque el Ministerio tiene una guía técnica que se quitó en el marco del Covid-19, en donde ellos mismos dicen dentro de la página 27 de esa guía en el anexo 9 que la mascarilla quirúrgica y la médica son la misma cosa. Entendemos que tal vez las personas que hicieron el análisis de eso no lo tuvieron en cuenta y como también se mediatizó tanto el tema no calificó como corresponde esa situación”, señaló.

Con relación al registro sanitario de dicho producto, explicó que esto cuenta con un proceso dentro de la Dirección de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa). La documentación ya fue enviada a Salud que debe remitir dicho documento. Según señaló, se cumplió todo lo apuntado por la cartera sanitaria y las observaciones hechas hacia los barbijos ya fueron solo levantadas. Solo falta que Salud Pública se expida al respecto.

Sobre las camas que no fueron aceptadas, mencionó que se hizo una contrapropuesta por escrito al Ministerio. Esta consistía en entregar otras de un nivel superior al mismo costo y en la misma cantidad. Aún aguardan la respuesta. Rodríguez no tenía conocimiento de la contrapropuesta del MSP, de entregar esas mismas camas, pero en mayor cantidad. “Esa propuesta no la tenemos, es la primera vez que la estoy escuchando. No la acercaron formalmente”, expresó.

En el caso de los overoles mencionó que demostraron que estos equipos de bioseguridad no fueron recibidos en base a las especificaciones que le hicieron al proveedor. “Nosotros tenemos una carga que llegaría esta semana, donde tenemos informes que ya llegarán esos overoles que sí cumplen las especificaciones técnicas. Nosotros planteamos al Ministerio sustituirles la totalidad de que había recibido anteriormente”.

Nueva carga

La segunda carga de insumos y equipos de bioseguridad, que debía llegar entre el lunes y martes, arribaría como máximo el fin de semana. Debido a las reprogramciones de vuelo, se da el atraso, explicó la representante legal.

“Como empresa y monetariamente nos afecta que se esté reprogramando. Tenemos compradas el 100% de las mercaderías, el transporte está teniendo inconvenientes. Tenemos planificada esa llegada para esta semana”.

Con respecto a la carga que llegará, detalló que consisten en más overoles, mascarillas N95 y antiparras. Existirá un tercer vuelo, que reforzará lo que ya se trajo.

Con respecto a la multa, señaló que asumen lo que viene ocurriendo. Por día de retraso, las proveedoras deben abonar en concepto de multa G. 170.440.000. La aseguradora Patria SA de Seguros y Reaseguros es la firma que garantizaría la devolución del 20% del adelanto que había entregado el MSP.

Como dato, señaló que también están costeando las reprogramaciones de los vuelos a causa del retraso. “De nuestra parte lo único que estamos teniendo en cuenta hoy en día es cumplir con el contrato”, expresó.

Aunque considera importante la llegada del cargamento, el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, recordó nuevamente que existen varios procesos licitatorios abiertos para la compra de insumos. A ello se suma el aporte de los cooperantes.

“Incluso mañana a la tarde (por hoy) recibiré de algunos cooperantes algunos insumos críticos que socializaremos”, adelantó.

14 días hábiles se cumplen hoy desde que Salud realizó el rechazo de los productos llegados desde China.

15 fueron las camas que habían sido rechazadas por Salud por no cumplir con las especificaciones técnicas.

85.220 milllones de guaraníes es el costo total de las tres cargas que fueron solicitadas por el MSP a las firmas.









