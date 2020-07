Asalto a financiera habría sido una entrega y con arma de juguete

“Lucas y la mujer (Romina) se fueron a mi casa a plantearme, iba a ser el miércoles, pero yo me negué porque solo me ofrecieron G. 3 millones, me insistieron para el jueves porque yo solo debía retirar la plata que ya estaba todo acordado”, señaló a la prensa Morales.

Indicó que con Lucas fueron a comprar el arma de juguete por G. 8.000 de Casa Álvarez y agregó que solo dos personas tenían que estar en la financiera y que todo estaba acordado.

“El gerente tenía que estar con la cajera, a él lo tenía que golpear y la mujer me tenía que entregar el dinero, pero como que el hombre no estaba ya me fui directo a la cajera que me dio el dinero”, señaló.

Dijo que se llevó G. 10 millones, que dividió con Lucas, dinero que malgastó esa misma noche con sus amigos del Sector Z2 del barrio San Antonio en bebidas y drogas.

Nota relacionada: Solitario asaltante se lleva unos G. 20 millones de una financiera

Tras estas declaraciones, la Fiscalía ordenó la detención de Lucas Ismael Benítez Recalde, de 22 años, alumno aspirante de Dimabel (en receso por cuarentena). Trabajaba como delivery en una pizzería que pertenece al marido de Romina Maidana.

El mismo también confesó a la policía que tuvo participación en el hecho y que le correspondió G. 5 millones. Mencionó que lo hizo a instancia de su empleadora y dio detalles a la Policía para las evidencias técnicas.

Más adelante fue detenida Romina Mabel Maidana González, de 28 años, cajera de Credi Ágil, a quien sindican como autora moral del atraco. La misma negó total participación en el hecho.

Por su parte, la Fiscalía analiza la imputación de los tres y la posibilidad de llamar al gerente de la empresa por las manifestaciones del autor material del atraco.

El padre de Morales también declaró ante el Ministerio Público y manifestó que su hijo fue visitado por Lucas y Romina, quienes supuestamente fueron a ofrecerle un trabajo.

En el acta policial consta que el dinero sustraído en el asalto fue de G. 40 millones, sin embargo, los dos detenidos declararon que solo llevaron G. 10 millones.

El trabajo de investigación estuvo a cargo del comisario Sebastián Ramírez, jefe del Departamento de Investigación, y de la fiscala María Ester Giménez.