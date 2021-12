Artista regaló imponente cuadro a Nadia Ferreira tras su llegada al país 

La obra fue entregada durante los actos de bienvenida que se realizó en una tarima frente al aeropuerto Silvio Pettirossi, en Luque. La modelo paraguaya al país alrededor de las 7:45 procedente de Israel, donde logró coronarse como la primera princesa de Miss Universo.

Gabriel comentó a Última Hora que todo el fervor que causó Nadia como representante paraguaya, ante uno de los certámenes de belleza más importante del mundo, lo motivaron a pintar su retrato.

Lea más: Nadia Ferreira llega a Paraguay tras su histórico logro en Miss Universo 2021

“El fervor que se generó por Nadia y su participación en el certamen de Miss Universo fue motivador e inspirador”, manifestó el joven artista de 21 años. En ese sentido, detalló que no tuvo tanto tiempo, pero que puso todo su empeño para que la obra llegue a manos de Nadia.

“Estaba esperando tener más tiempo, anteayer me enteré que venía y me pasé pintado, fue un trabajo maratónico, pero vale la pena”, destacó el artista quien no ocultó su felicidad y aseguró estar honrado de que un trabajo suyo se encuentre en la casa de Nadia.

Nadia volvió a pisar suelo guaraní este jueves tras su destacada participación en el Miss Universo 2021, el certamen de belleza más importante del mundo. La compatriota quedó en el corazón de todos, tanto a nivel nacional como internacional, obteniendo el segundo lugar del evento.