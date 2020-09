Aprueban seguir con dudoso contrato vial

Introducir nuevas obras sin proceso licitatorio fueron algunos de los cuestionamientos durante la sesión virtual de la Junta Municipal.

El concejal Federico Franco Troche cuestionó que no figura cuáles fueron las preguntas hechas por parte de la Intendencia a DCNP, que solo otorga un código de contrataciones pero, asegura que eso no significa que se refiera a la legalidad o no del contrato de ampliación.

"Los contratos no reúnen los requisitos legales para que pueda darse una ampliación de obras, referidos a calles y transferirlos a otro sector con requerimientos absolutamente distintos. Por eso en la aprobación de los contratos ampliatorios habíamos pedido que consulte la Intendencia con la DNCP sobre la legalidad del proceso. Ocurre que por Ley de Contrataciones se prohíbe ampliar contratos cuando no son obras complementarias sino items nuevos, zonas nuevas", refirió Franco Troche.

En tanto que concejales oficialistas aseguraron que las obras viales no pueden parar por intereses disfrazados. “No podemos esperar tres o cuatro meses y recibir reclamos de todos lados”, señaló el edil Antonio Gaona.

Cemento. También se aprobó, a pesar de un largo cuestionamiento de sobrefacturación, adjudicar la licitación para adquisición de cemento asfáltico para la Dirección de Vialidad, a la firma Compañía de Petróleo y Asfalto S.A. Compasa. El monto es G. 10.548.000.000.

“La Municipalidad está comprando un producto altamente caro, no solo por los precios de referencia sino también históricamente nunca ha adquirido a un precio como el que se está adjudicando”, señaló Franco Troche.