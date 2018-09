Aprueban comisión para nueva ley de autoblindaje y Portillo gana tiempo

La propuesta fue planteada por el colorado Derlis Maidana, uno de los promotores del documento junto a los liberales Rodrigo Blanco y Manuel Trinidad Colmán y el colorado Basilio Núñez.

La moción fue apoyada por 51 legisladores contra 10, que de esta manera consiguieron una nueva forma de seguir dilatando el proceso de pérdida de investidura del liberal Carlos Portillo.

El documento aprobado establece que luego de ser conformada la comisión, que tendrá 10 miembros, se cuenta con 15 días para la presentación del proyecto, que posteriormente se pondrá a consideración del pleno.

Rodrigo Blanco, principal promotor del documento, indicó que no se trata de blindar a nadie y que el espíritu es ser lo más sensatos posibles en temas tan delicados que afecta a la República. “Solicitamos constituir la comisión especial y también el asesoramiento de juristas entendidos en la materia para dejar sentado un proceso que fortalezca a ambas cámaras; si no abordamos estos temas vamos a seguir con crisis; debemos asumir un compromiso”, argumentó.

Su colega y correligionario Édgar Acosta se opuso a la propuesta y señaló que lo ideal hubiera sido que ya se presente el proyecto y no estar conformando una comisión, que siempre es sinónimo de dilación de cualquier iniciativa. “Tenemos suficiente capacidad de análisis y asesores que pueden ilustrarnos para reglamentar un artículo constitucional; por eso me opongo a la comisión especial, me parece una situación dilatoria, no es el momento”, remarcó.

En el mismo sentido se expresaron la encuentrista Kattya González y el patriaqueridista Sebastián Villarejo.

Los mismos mencionaron que no hacía falta una ley para reglamentar la pérdida de investidura. “La Cámara de Diputados puede establecer un reglamento interno para definir sobre este tema; nuestro criterio es que todo esto es simplemente una medida dilatoria para no resolver el fondo de la cuestión”, acotó.

González, por su lado, dijo que el Cámara está en crisis y la ciudadanía espera una respuesta y que su bancada está a favor del tratamiento inmediato de todos los casos.

REGLAMENTO INTERNO. Aunque ya conocía el fin que tendría su propuesta, Rocío Vallejo, de Patria Querida, planteó el tratamiento del proyecto de reglamentación de la pérdida de investidura, pero como reglamento interno de la Cámara Baja para que de esta manera pueda proseguir el pedido pendiente contra Portillo.

Sin embargo, dicha propuesta se encontró al murallón de la mayoría colorada y liberal, que prefieren seguir blindando a sus colegas con procesos judiciales.

Miguel Cuevas, titular de Diputados, convocó para esta mañana a los líderes de bancadas para conformar la comisión.