El hecho se registró sobre la ruta Acceso Sur casi José Asunción Flores, a las 15.20 de este lunes.

Rodrigo Sánchez estaba al mando de una camioneta de la marca Nissan, modelo Terrano, de color verde, circulando sobre la ruta Acceso Sur con dirección a Asunción, y al alcanzar la calle José Asunción Flores un grupo de vehículos le cerró el paso con la intención de dialogar con el conductor, ya que supuestamente venía zigzagueando.

En un video se observa que un hombre, cuyo vehículo fue rozado, desciende y se para frente a la camioneta, cuando el conductor acelera la marcha y sobrepasa el paseo central, girando en forma brusca, casi atropellándolo.

Posteriormente, colisiona contra el automóvil de la marca Toyota, modelo Allion, color plata, con chapa HFC 165, que estaba guiado por Brian Ulises Vera Chamorro, de 21 años, quien circulaba con dirección a Ñemby. Tras esto, ambos vehículos quedaron con daños materiales.

Choque de vehículos.mp4 El hecho fue captado por uno de los testigos a través de un aparato celular. Video: Gentileza.

El joven contó que se dirigía a la Comisaria 7ª Central para obtener su certificado de vida y residencia y a 200 metros después de salir de su residencia ya fue atropellado.

"Yo no tuve la opción de frenar tampoco porque ya me llegó todo, lo único que me quedó fue seguir avanzando lo que pude, después ya no anduvo más el vehículo, me llevé un gran susto", expresó en conversación con C9N.

Aseguró que su vehículo es su elemento de trabajo y espera que el autor del hecho se haga cargo de los daños ocasionados.

Personal de la Comisaría 7ª Central logró capturar al conductor de la camioneta sobre Acceso Sur y Florida, en la ciudad de Ñemby.

El vehículo quedó demorado y su conductor deberá abonar la suma de G. 1.686.800 como multa a la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera. El hecho se comunicó a la fiscala de la Unidad 2 Laura Guillén, quien dispuso que el hombre quede a disposición del Ministerio Público.