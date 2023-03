El último pago de la deuda de Itaipú, que totalizó USD 63.500 millones, cerró en la víspera y Pedro Ferreira, el ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), se refirió al respecto este miércoles.

"Recordemos que este beneficio del pago de la deuda va a existir, pero todavía no está en caja", mencionó el ex titular de la estatal eléctrica a radio Monumental 1080 AM.

Le puede interesar: Itaipú canceló su deuda, pero ANDE pide no reducir precio de la energía

"La ANDE no tiene la plata. El gran culpable de eso es que no se fijó tarifa este año. La ANDE está pagando una tarifa del año pasado y el sector brasileño está pagando lo que le dé la gana y eso no es hace con el socio paritario, que es 50 y 50", prosiguió Ferreira.

En un momento consideró que incluso traerá beneficios la cancelación de la deuda y que es momento de ponerla en discusión de manera responsable.

Lea también: Para Nicanor Duarte Frutos, al cancelar deuda de Itaipú tarifa debe bajar gradualmente

"La ansiedad por bajar la tarifa nos puede traicionar en cuestiones importantes a largo plazo. Pero no se puede parar la ansiedad y la expectativa de la ciudadanía es muy grande. Algo hay que hacer al respecto, algo va a tener que ir en forma directa al bolsillo de la gente", subrayó anteriormente.

Para el ingeniero, experto en el tema, la cancelación representa un hito, pero bajo la advertencia de que existen temas acuciantes a negociar con Brasil.

Más detalles: ANDE insiste en que tarifa actual "es la más barata" de la región

En un comentario de la víspera señaló que este hecho es muy importante para el Paraguay, porque hoy en día el país es propietario en un 50% del mayor productor de energía hidroeléctrica del mundo sin ningún tipo de carga financiera.

"Desde el punto de vista financiero-económico, podemos decir que Itaipú valdrá USD 40.000 millones y USD 20.000 millones son paraguayos, ya no se le debe a nadie, y eso debería reflejarse en el balance de Itaipú y la ANDE. Es un beneficio económico patrimonial que se debería ver transparentemente en todas las contabilidades", remarco en ese entonces.