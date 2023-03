Varios sectores de la sociedad paraguaya reclaman una reducción en el costo de la energía eléctrica, pero la ANDE sostiene que no se puede dar un reajuste porque el costo actual ya es bajo.

Sostuvo a través de radio Monumental 1080 AM que no se puede dar el reajuste, debido a que todavía se deben realizar muchas inversiones en el sector eléctrico "para ofrecer un servicio de calidad".

"La tarifa actual ya es la más barata de la región. Si queremos usar la energía para el desarrollo del país, debemos invertir para garantizar la calidad del servicio. Esa es la deuda que tenemos en Paraguay, lastimosamente no se hicieron las inversiones necesarias desde el comienzo, tanto en trasmisión como en distribución", afirmó.

Alegó que, cuando se registran problemas por cortes de luz, usualmente los paraguayos acostumbramos a decir que tenemos la represa más grande del mundo, pero que de todos modos no abastece. Al respecto, argumentó que esto se debe solo a que “no se invirtió desde un principio“.

El ingeniero refirió que la central hidroeléctrica actualmente posee grandes generaciones de energía limpia y renovable, pero que no se tiene la capacidad suficiente para llegar en calidad a todos los puntos del territorio nacional.

En ese sentido, señaló que ahora que se saldó la deuda de la Itaipú se tiene la oportunidad de realizar las inversiones que se precisan en el sector, para que el país tenga competitividad en el producto.

“Podés preguntar a los industriales cuánto les cuesta un mal servicio cuando se corta la energía eléctrica. Si nosotros pensamos usar nuestra energía para el desarrollo del país, para mano de obra de calidad, necesitamos calidad del servicio y eso significa inversión“, agregó.

Las inversiones de la ANDE

En cuanto a las inversiones que se encuentra realizando actualmente la ANDE, el funcionario recordó que está en proceso de construcción la subestación Yguazú, con un 95% de avance.

Además, dijo que se lleva adelante la obra para la línea de transmisión de 500 kV Itaipú-Yguazú, con lo que Paraguay retiraría el 100% de la energía que le corresponde, por lo menos a finales de este año.

“Por primera vez en la historia vamos a poder retirar el 100% de la energía que nos corresponde. Antes no podíamos luego ofrecer porque no teníamos la infraestructura, pero eso no termina ahí porque necesitamos una línea de respaldo“, añadió, reiterando con ello que aún se necesitan otras inversiones.

Itaipú pagó su última cuota

Este último martes se realizó el último pago de la deuda de USD 63.500 millones que contrajo la Itaipú Binacional para la construcción de la central hidroeléctrica, tras la firma del Tratado de la Itaipú, realizada el 26 de abril de 1973.

En mayo de 1974 se creó oficialmente la binacional, iniciándose el proceso de construcción y dirección de la usina, con la llegada de las primeras máquinas; mientras que en mayo de 1984 comenzó a operar con 20 unidades generadoras y 14.000 MW de potencia.

Pese a que la cancelación del compromiso de la Itaipú fue celebrada por las autoridades y es considerada un hecho histórico y positivo para el país, desde el 2021 la deuda fue bastante cuestionada debido a que salieron a la luz irregularidades en su pago en detrimento del país.

De acuerdo con un informe publicado por la Contraloría General de la República, se realizaron acuerdos que favorecieron a Brasil, en complicidad con Paraguay.

El precio de la tarifa que se estableció en el Tratado se redujo en 1985 a pedido de Brasil, que alegó dificultades económicas, por lo que Paraguay dejó de percibir USD 1.700 millones y acusó una deuda de USD 4.193 millones.