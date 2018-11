El director de Planificación de la Administración Nacional de Electricidad ( ANDE ), Ubaldo Fernández, explicó en contacto con Monumental 1080 AM que la institución se encuentra desarrollando un proyecto que tiene el objetivo de optimizar el consumo de energía eléctrica y ofrecer una tarifa diferenciada para quienes opten por el plan.

Fernández recordó que el periodo del día de mayor consumo en verano es de 18.00 a 22.00, denominado horario de punta y tiene un costo superior de facturación. Sin embargo, para los usuarios de baja tensión, la tarifa es la misma las 24 horas.

Este jueves, la ANDE emitió un comunicado para anunciar que se ofrecerá un nuevo plan de consumo para aquellas personas que quieran y tengan condiciones de salir del horario de punta y utilizar la energía en otros momentos del día, como la madrugada.

Esta nueva estructura tarifaria dará beneficios con precios más bajos a las personas que la adopten. Aclaró que la propuesta no es para todos, ya que muchos no pueden modificar sus hábitos de consumo, como aquellos que trabajan todo el día. En ese caso, la tarifa seguirá igual, no sufrirá aumentos.

Como ejemplo de usuarios que sí pueden migrar a la nueva estructura, Fernández citó a las empresas y comercios. “Una panadería, por ejemplo, si tiene condiciones de empezar a hornear más temprano, de madrugada, podrá reducir su carga en ese horario”, indicó.

Para optar por este beneficio, el cliente deberá comprometerse a modificar su patrón de consumo mediante un contrato, por lo que, si no lo cumple, deberá pagar una tarifa más cara.

No obstante, el funcionario señaló que el proyecto se encuentra en etapa de elaboración ya que deben definirse aún detalles como los medidores especiales que se deberán usar. Comentó que posteriormente deberá contar con la aprobación del Equipo Económico porque se deberá cambiar el pliego tarifario.

Esta medida analizada es una forma de contrarrestar los constantes cortes de energía eléctrica por el deficiente sistema de distribución.