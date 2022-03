Ancho Ramírez renuncia al Senado y se postula al TSJE

La nota de renuncia del senador liberal, escrita de puño y letra, fue entregada ayer al titular del Congreso, Óscar Salomón. “Hoy he presentado mi renuncia al cargo de Senador Nacional para poder postularme a un cargo de miembro de la Justicia Electoral. Es parte de mi compromiso ético con la ciudadanía que me ha elegido, y con los principios democráticos que rigen a nuestra nación”, sostuvo Ramírez.

Optimista. El ahora ex senador está seguro de que obtendrá el respaldo para ser elegido. “Creo entender que voy a tener los votos, pero este es un proyecto personal que he asumido hace mucho tiempo. Hace tres o cuatro años que me vengo preparando para este cargo y la renuncia a la banca responde a un principio ético. Creo que no tenemos que generar presión a los estamentos que van a decidir este tema, también dar tranquilidad al profesional abogado que se va a presentar, y vea que hay igualdad de condiciones en esa disputa. Es por eso que tomo esa decisión” de dejar la banca, manifestó.

PLRA. Ramírez está convencido de que el cupo que estará vacante en el TSJE será para un liberal, ya que Ramírez Zambonini es de esa extracción política.

“En el PLRA peleamos el espacio del doctor Alberto Ramírez Zambonini, y hay una realidad en el concepto electoral paraguayo desde la propia ley, de la conformación, registros, receptoras de votos se hace bajo el principio del mutuo control o equilibrio. Entiendo que es un espacio que el Partido Liberal tiene que cubrir y como afiliado del partido liberal peleo por ese espacio”, sostuvo.

Ramírez mantiene una gran afinidad con Horacio Cartes ya que formó parte de una de sus empresas, por lo que se cree que tendrá el respaldo de esa facción colorada para ser designado.

En el Senado será reemplazado por Lucas Aquino, antiguo funcionario del Congreso y dirigente liberal en Limpio.