Analistas advierten que políticos pretenden dinamitar el desbloqueo

“Uno de los pilares fundamentales de la democracia electoral es la confianza de las partes que compiten no solo en el proceso electoral sino también en la autoridad electoral. Lamentablemente las últimas elecciones generales de 2018 dejaron al descubierto muchas irregularidades del proceso y desde el TSJE no se aclaró suficientemente”, consideró Pérez Talia.

Apuntó que no se puede ir a las municipales del 2020 con nuevas dudas e incertidumbre. “A juzgar por la declaración de algunos políticos, pareciera que existen facciones que querrían dinamitar el desbloqueo porque ven allí una disminución de sus probabilidades de ser reelectos”, significó.

Pérez Talia lamentó que en la aprobación de proyecto de desbloqueo de listas sábana hubo mucha desinformación y se trató a tambor batiente a instancias del Congreso.

Salió al paso de la posición de Justicia Electoral para sostener que de igual manera, la institución puede llevar a cabo un proceso sin la utilización de urnas electrónicas.

“Lamentablemente hubo mucha desinformación en el proceso de aprobación del desbloqueo. No es cierto que no pueda funcionar sin urnas electrónicas. Colombia, Ecuador, Chile o El Salvador son ejemplos de desbloqueo sin urnas electrónicas. De cualquier manera, la ley ya está aprobada, sin debate y a las apuradas, pero se aprobó. Consecuentemente, el TSJE y el Poder Ejecutivo (que casualmente ambos están bajo dominio del Partido Colorado) no deberían poner excusas ni enturbiar más el proceso electoral paraguayo”, acotó.

Desde el TSJE señalaron que la Ley 6318/2019, promulgada en mayo, dispone la obligatoriedad de utilizar para las próximas elecciones el sistema de voto electrónico, que expida una versión impresa de la elección del elector, reformando el sistema electoral con la incorporación de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional para cargos pluripersonales.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) resolvió el miércoles último suspender el proceso por el cual la Justicia Electoral llamó a licitación para arrendar máquinas e implementar el voto electrónico en las elecciones municipales del próximo año, debido a las denuncias y supuestas irregularidades.

El presidente de la Justicia Electoral, Jaime Bestard, anunció que acatarán lo que decida finalmente Contrataciones y admitió que pareciera ser que existen agrupaciones partidarias y políticos que no quieren el desbloqueo, medida que es imposible de implementar sin las máquinas de votación.

Contra el TSJE. A su turno, el politólogo Marcelo Lacchi coincidió con Pérez Talia y manifestó que es mentira que se deba imponer el uso de las urnas para implementar el desbloqueo. Afirmó que no existe excusa para ello.

Sostuvo que en muchos países se lleva a cabo el proceso electoral sin urnas.

“Todo esto es una cuestión de dirigentes actuales de los partidos, ser cabeza de lista ya no tiene ninguna importancia, cambia mucho en las elecciones internas, no me acuerdo si la ley imponía el uso de las urnas electrónicas, la Justicia Electoral dice que se tiene que usar y que con la ausencia de urnas electrónicas no se puede implementar el desbloqueo, eso es mentira. La Justicia Electoral no puede poner como excusa eso, con urna electrónica puede ser mas fácil, pero sin urna no es imposible el desbloqueo”, indicó.

Manifestó que el problema real en unas elecciones “está en el escrutinio”.

“El sistema de urna electrónicas podría ser útil para el conteo, yo se que hay oposición para que la urna emita el conteo, pero en otros países no es así, nosotros tenemos en las mesas gente que a penas sabe contar, si al final tenemos una mesa que manosea los votos como muchas veces hemos visto es difícil, el riesgo es alto, se puede hacer las elecciones con el sistema actual sin urnas electrónicas, no puede ser excusa no implementar la ley porque no hay excusa”, afirmó.

Reiteró que el verdadero problema que tiene el sistema electoral paraguayo es la mesa de escrutinio donde por fraude “es posible cambiar el resultado o por lo menos una pequeña parte de los votos. ya que el acta se queda como único documento”

Apuntó que con las urnas electrónicas no se resuelve parte del problema. “No se resuelve nada; son para mí 21 millones de dólares tirados al pedo. El problema va a ser con urnas o sin urnas; el problema está en el escrutinio con personas que no están bien preparadas o dan ventajas siempre a un grupo”, expresó el politólogo.



