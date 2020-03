Analista insta a que Mercosur siga coordinando acciones

Fue lo que sugirió el analista político Mario Paz Castaing, ex senador del Partido Patria Querida (PPQ). “Todos los países están adoptando más o menos las mismas políticas. Ahí está justamente la cooperación solidaria a nivel global. Si bien parecía que se desmoronaban las ideas de la integración y que este virus nos aislaba más, sin embargo, como la crisis es global y se transporta de una manera en que no se transportaba antes, requiere nuevas respuestas, y, fundamentalmente respuestas comunitarias”, reflexionó el ex parlamentario.

Pero, evidentemente, afirmó, las declaraciones del presidente Bolsonaro, “si bien tiene un margen interno, generan un efecto disparador, porque somos países vecinos, tenemos una frontera compartida inmensa y las tareas para afrontar al coronavirus tienen que ser coordinadas”.

Medidas. Pese a Bolsonaro, los países del bloque regional, están actuando bajo criterios similares contra la pandemia, incluyendo Brasil, que tiene a varias autoridades estaduales aplicando las medidas de prevención y mitigación del coronavirus. “El único que no está a tono es el presidente brasileño. Pero Brasil es un país federal, por lo tanto, los Estados tienen políticas propias, no sé cómo están actuando los que son fronterizos al Paraguay. Por otra parte, tanto Argentina como el Uruguay tomaron las mismas medidas de aislamiento social que Paraguay. Las conductas deben ser coordinadas para lograr el aplanamiento de la curva de contagiados”, dijo.

Este año se cumplen 29 años de la fundación del Mercado Común del Sur, Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Es un aniversario muy particular, en plena pandemia del coronavirus, lo que debería servir para que la presidencia pro tempore paraguaya “lance iniciativas de mayor fuerza de integración para responder a esta contingencia sanitaria”, destacó Paz Castaing.

En esta crisis, insiste, estamos viendo cómo ayuda la integración y la coordinación para asistir a los compatriotas que quedaron varados en el aeropuerto de San Pablo, hasta donde llegaron desde distintas partes del mundo y que, finalmente, mediante un salvoconducto para circular por el Estado de Paraná, llegaron hasta Foz de Yguazú por donde ingresaron a suelo guaraní. “Todo esto, gracias a una gestión bilateral que hace que funcionen coordinadamente algunas cosas”, expresó.