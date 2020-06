Ámbito Mundial

Venezuela

Hay acuerdo entre Maduro y Guaidó

El Gobierno de Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó llegaron a un acuerdo para buscar recursos destinados a enfrentar la propagación del coronavirus en Venezuela con la asistencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), confirmaron ayer las dos partes. “Ambas partes proponen trabajar coordinadamente, en coordinación y con el apoyo de la OPS, en la búsqueda de recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento” de la capacidad de respuesta del país frente al Covid-19, señaló el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. El equipo de Guaidó también confirmó sobre la firma de un “plan de cooperación técnica para atender la crisis humanitaria del coronavirus”. AFP



Aviación

Vuelos inician con lentitud en el mundo

La aviación comercial empezó a levantar cabeza en mayo, aunque tímidamente y con vuelos nacionales, lo que indica que el camino a la recuperación será tras caer la demanda de pasajeros el pasado mes de abril un 94%, confirmó ayer la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Según la entidad, que representa a 290 aerolíneas que constituyen el 82% del mercado aéreo, la demanda aumentó un 30% al 27 de mayo con respecto al 21 de abril, día en el que la industria aérea tocó fondo a causa de la pandemia de coronavirus. La caída del tráfico aéreo debido a las restricciones de viaje en el mundo tuvo como consecuencia una baja del tráfico de pasajeros nacional y mundial nunca visto por la IATA. EFE



Hong Kong

China pide a Londres no injerencia política

China pidió ayer al Reino Unido que “cese inmediatamente cualquier forma de injerencia” en los asuntos de Hong Kong, después de que Londres instara a no aplicar una polémica ley sobre seguridad en este territorio semiautónomo. “Aconsejamos a los británicos que abandonen su mentalidad de Guerra Fría, su espíritu colonialista y que reconozcan y respeten el hecho de que Hong Kong fue devuelto” a China, dijo a la prensa Zhao Lijian, portavoz de la cancillería en Pekín. “De lo contrario, no harán más que dispararse una bala en el pie”, agregó, precisando que Pekín protestó oficialmente ante Londres. El proyecto, aún no aprobado, prevé castigar actos separatistas, “terroristas“, subversivas y otros. AFP