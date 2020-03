Ámbito Mundial

Polémica

Presentarán plan para legalizar aborto

El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció ayer que enviará al Parlamento un proyecto de ley para legalizar el aborto, junto con una iniciativa para dar asistencia por dos años a aquellas mujeres de bajos recursos que decidan dar a luz a sus hijos.

“Dentro de los próximos diez días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo”, dijo Fernández en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

Un proyecto para legalizar el aborto ya se debatió en 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), cuando Diputados lo avaló pero el Senado lo rechazó, en medio de masivas movilizaciones a favor y en contra de la iniciativa. EFE



Chile

Piñera no tolerará violencia en protesta

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, defendió ayer la agenda social que prevé desarrollar en su país ante las protestas que se suceden desde el pasado octubre y avaló las movilizaciones pacíficas que puedan convocarse, pero recalcó que no tolerará las actitudes violentas. Piñera dijo esto en Montevideo, donde acudió a los actos de toma de posesión del nuevo presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y que supone su primer viaje al exterior desde el inicio de las movilizaciones en Chile. Ante las nuevas protestas convocadas para este mes, el presidente subrayó que la mayoría de chilenos quiere paz y que se restablezca el orden público y tener seguridad para poder desarrollar su vida con normalidad. EFE



Irak

2 cohetes caen cerca de Embajada de EEUU

Dos cohetes cayeron anoche en la ultrasegura zona verde de Bagdad (Irak), cerca de la Embajada de Estados Unidos, según informó una fuente de seguridad sin que en un primer momento haya dado cuenta de víctimas.Este constituyó el vigésimo ataque en cuatro meses contra intereses estadounidenses en Irak.

Desde fines de octubre, los ataques con cohetes contra soldados, diplomáticos o instalaciones de Estados Unidos costaron la vida a un contratista estadounidense y a un soldado iraquí. Ninguno de los ataques fue reivindicado hasta el momento, pero Washington acusa a las facciones armadas pro-Irán de ser responsables de este nuevo atentado, del cual aún no se tienen mayores detalles. AFP