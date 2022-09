Ámbito Deportes

Uruguay juega con Suárez, sin Cavani

Con Luis Suárez pero sin Édinson Cavani, la selección uruguaya se mide hoy (12:00) ante Irán en Austria, en el primer partido amistoso de la doble fecha FIFA de setiembre que oficia como última parada previa al Mundial de Qatar 2022.El seleccionador de la Celeste, Diego Alonso, convocó a 26 futbolistas que entrenan desde el lunes en Viena, a 65 kilómetros del NV Arena de la ciudad de Sankt Pölten, donde tendrá lugar el choque con los iraníes.Suárez, máximo goleador histórico de la Celeste, no contará en esta doble fecha con la compañía en la delantera de Cavani, quien decidió quedarse en España, adonde apenas el sábado pasado debutó con el Valencia. Tampoco será de la partida el histórico capitán uruguayo Diego Godín, quien viajó desde Buenos Aires, donde milita en Vélez, a España para tratarse una lesión.



Quince españolas renuncian a la Roja

La Federación Española de Fútbol (RFEF) informó ayer que 15 futbolistas de la selección absoluta femenina renuncian a seguir en el equipo nacional debido a que no comparten los métodos del técnico Jorge Vilda.”Manifiestan que la actual situación generada les afecta ‘de forma importante’ en su ‘estado emocional’ y en su ‘salud’ y que, ‘mientras no se revierta’, renuncian a la selección nacional de España”, señaló la federación en un comunicado.”La RFEF no va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entra dentro de sus competencias”, añadió. Las capitanas Irene Paredes, Patri Guijarro y Jenni Hermoso habían explicado a los responsables de la federación que no estaban de acuerdo con la forma de trabajar de Vilda.



Argentina se muestra ante Honduras

La selección de Argentina acelera la preparación rumbo al Mundial de Qatar, para lo cual enfrentará a las 20:00 a Honduras, en un amistoso en el Hard Rock Stadium de Miami. Clasificada con mucha anticipación al Mundial, la Albiceleste se prepara luego de conquistar la Copa América de Brasil-2021 y la ‘Finalissima’ en junio pasado ante Italia (3-0), el campeón europeo.A dos meses del Mundial, el entrenador Lionel Scaloni solo parece tener pocas dudas en la nómina definitiva que llevará a Qatar. Por lo tanto, el duelo ante Honduras y el del martes próximo frente a Jamaica, en Nueva Jersey, asoman como pruebas para los jugadores que aún no se han ganado un lugar en el plantel que irá a Qatar, y que buscarán quedar en la lista final.