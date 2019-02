Amarilla dice que logró sobreseimiento gracias a que Marito es presidente

El ex senador liberal Carlos Amarilla destacó ayer que el sobreseimiento que logró este lunes, en el caso abierto en su contra por supuestas irregularidades durante su administración como gobernador del Departamento Central, no hubiera sido posible si Mario Abdo Benítez no ganaba la presidencia de la República. Acusó al cartismo de ser el instigador de su proceso en la Justicia.