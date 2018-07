En total, 48 los ex funcionarios piden indemnización.

La manifestación se realiza frente a la Gobernación del Departamento de Alto Paraná . Los ex funcionarios reclaman el desembolso del dinero que les corresponde en concepto de indemnización y que, según su abogado, Hernán Romero, ya fue incluido en el presupuesto por el Ministerio de Hacienda .

El abogado explicó que un Tribunal de Cuentas de Ciudad del Este ordenó al ex gobernador, el actual senador Justo Zacarías, la reposición de los funcionarios, pago de indemnización y salarios caídos. Sin embargo, desde el 2008, la Gobernación recurrió a chicanas para no desembolsar el dinero, informó el corresponsal de Última Hora Wilson Ferreira.

En el 2016, el mismo organismo ordenó que la Gobernación presupueste el dinero para los trabajadores, pero esto no sucedió. Con la resolución en mano, los ex funcionarios recurrieron a Hacienda, y la cartera estatal incluyó de manera forzosa el dinero. A pesar de esto, la Gobernación aún no pagó la indemnización, unos G. 2.200 millones.

Lea más: Obreros despedidos reclaman millonario pago en Alto Paraná

Mabel Guppy, una de las afectadas, comentó que durante la gestión del gobernador Nelson Aguinagalde fueron despedidos. Lamentó que, a pesar de que el dinero esté presupuestado, no se haya pagado. “El actual gobernador, Fernando Schuster, afirmó que nos iban a pagar antes de que asuma el Gobierno entrante, pero hasta ahora no cumplió”, dijo.

Guppy adelantó que se encadenará frente a la Gobernación. Apeló a la buena predisposición del actual jefe de la sede gubernativa.

En total, son 48 los ex funcionarios que fueron despedidos. Cuatro de ellos fallecieron sin haber cobrado la indemnización.