Alliana pedirá informe sobre el Grupo Lince

Desde Honor Colorado existe una gran diferencia política con los senadores del PDP, por un lado, y una gran defensa hacia el Grupo Lince, porque fue creado durante el Gobierno de Horacio Cartes. “Hago llegar todo mi apoyo al miembro del grupo Lince de la Policía Nacional, que hoy fue increpado y amenazado por cumplir con su deber. Solicitaré informe a los organismos correspondientes, con el fin de esclarecer el motivo por el cual sancionaron injustamente al agente”, manifestó Alliana.

Mientras que Santa Cruz aseguró que hubo mucha violencia por parte de los policías. “Circulaba por Asunción cuando observé que agentes del Grupo Lince estaban deteniendo a una persona con excesiva violencia, recibieron el reclamo de dos señoras, y comenzaron a maltratar e intentar detener a las mismas. Quiero dejar bien en claro que mi reclamo no fue contra el procedimiento de detención de la persona, mi reclamo fue por la forma. No pueden torturar a la gente, no importa el delito cometido”, relató el senador.