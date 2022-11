Benjamín Raúl Zapag Gayet, hijo del ex presidente del Club Cerro Porteño Raúl Zapag, fue agredido alrededor de las 03:00, del 6 de noviembre pasado, en el sanitario de la discoteca Morgan, ubicada en la ciudad de Asunción.

Guillermo Duarte, abogado de José Samir Samaniego, el joven que fue recientemente imputado por coacción en el caso de agresión al joven Benjamín Zapag —hijo del ex presidente de Cerro Porteño Raúl Zapag —, cuestionó este jueves la apertura de la investigación y aseguró que su defendido no participó en el hecho ocurrido días pasados en un bar de Asunción.

Explicó que el joven fue imputado por supuestamente coaccionar a Guillermo Brítez, quien al declarar como testigo ante la Fiscalía dijo que cuando él quiso contar a las personas que estaban en el lugar quiénes fueron los agresores, supuestamente Samaniego le responde “vamos a solucionar esto afuera”.

“A esta descripción, en una línea, el fiscal agregó que se acercó amenazándole para que no identifique al autor. Eso es lo que describe el fiscal Ruiz Díaz, pero no reúne los presupuestos para el hecho punible de coacción, que tiene que ser por la modalidad de amenazar”, aseveró por Monumental 1080 AM.

Asimismo, el profesional dijo que su defendido lo que quiso hacer es “evitar que se genere otra pelea dentro del local”, por lo que manifestó que esperan que la jueza Cinthia Lovera rechace la imputación y que, si no lo hace, presentarán los recursos que correspondan para que no sea ratificada.

“La frase ‘vamos a solucionar afuera’ no constituye una conducta típica de coacción. Mi cliente no participó de la pelea, no estuvo en el baño. Básicamente, nos opondríamos a que se emita una imputación en estas condiciones”, añadió Duarte.

Este último miércoles, el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz imputó a José Samir Samaniego, alias Sama, por coacción en el caso de la presunta agresión contra el hijo de Raúl Zapag, ocurrida el pasado 6 de noviembre, en una discoteca de Asunción.

La tercera imputación en la causa había sido solicitada por el abogado y los familiares del joven agredido, debido a que sostuvieron que, según testigos y compañeros de la víctima, el joven pidió que no cuenten a los guardias quiénes fueron los responsables del hecho.

En medio de su proceso de recuperación, Benjamín Zapag ya prestó declaración ante el Ministerio Público, donde señaló que fue Héctor Iván Grau Arroyo quien lo golpeó, mientras que dijo que Marcello Giovanni Fretes Laterra fue quien le gritó e inició la gresca.