Agreden a policías en incidentes en la Municipalidad de San Pedro

Según la denuncia presentada en la Fiscalía, este lunes se realizó una manifestación frente de la Municipalidad, en donde estas personas supuestamente cometieron hechos violentos contra los efectivos de la Policía Nacional, que se encuentran en custodia frente a la institución.

Supuestamente, violentaron la sede de la Municipalidad, ingresaron a la fuerza y realizaron actos de vandalismo y destrozos.

Un diputado habría agredido a policías

Otra denuncia consta en la Comisaría 1ª de San Pedro del Ycuamandyju, por los supuestos hechos de homicidio doloso en grado de tentativa por estrangulación, coacción, lesión, daños patrimonial, amenaza de hechos punibles y perturbación a la paz pública.

Resultó víctima de homicidio doloso en grado de tentativa la suboficial 1° Pablina González y resultaron víctimas de lesión la suboficial 1° Laura Contreras y la suboficial ayudante Shirley Rodríguez, sindicando como supuesto autor del hecho al diputado nacional Pastor Vera Bejarano.

Supuestamente, el legislador llegó hasta la comuna acompañado por un grupo de inadaptados, quienes ingresaron en forma violenta al interior de la Municipalidad, echando puertas y oponiendo resistencia al cordón policial instalado en el lugar, cuya intención sería el tomar el despacho municipal.

En ese momento, fue reducida en el interior de la Municipalidad Judith María Vera de Birbaumer, de 61 años. En tanto, también figuraron los concejales Rodrigo Benjamín Molinas, Lourdes Cardozo, Vicente Peña, Silvio Irala, Vidal Palacios, Roberto Velázquez y José Mendoza, donde este último supuestamente encabezó la turba. Todos ellos abandonaron rápidamente el lugar, por lo que no se los pudo aprehender.

"Se hace constar que el diputado Pastor Vera Bejarano y los otros mencionados atropellaron el cerco policial en forma violenta, circunstancias éstas en que las suboficiales sufrieron lesiones de consideración. Mientras que la aprehendida fue conducida como para abordar la patrullera, nuevamente (los policías) fueron atropellados por el grupo de inadaptados, quienes intentaron liberar a la aprehendida", resalta parte de la denuncia.

En ese momento, supuestamente el diputado "tomó del cuello con ambas manos a la suboficial Pablina González, tratando de estrangularla". La uniformada sufrió graves lesiones y fue remitida al Hospital Regional para su diagnóstico médico.

Más detalles

Los manifestantes quisieron impedir el ingreso a la institución del intendente, cuya administración fue intervenida por 90 días. Tras culminar la intervención de este lunes a la Municipalidad, se registraron estos incidentes, informó Carlos Aquino, periodista de Última Hora.

El jefe comunal y otros nueve funcionarios fueron imputados por la Fiscalía por lesión de confianza, luego de que los interventores hayan comunicado que hay un faltante de G. 18.000 millones.

Esto se desprende de una denuncia por obras inconclusas y en estado de abandono, entre otras cuestiones, presentada el año pasado por un grupo de siete concejales contra el intendente que pertenece al movimiento Honor Colorado y que actualmente es candidato a diputado por la ANR.

En aquel entonces, la Contraloría General de la República encontró en su auditoría un faltante de G. 2.000 millones en la administración municipal de San Pedro del Ycuamandyyú. Además, expuso que en el 2021 no depositó en las cuentas bancarias habilitadas una recaudación de más de G. 600 millones.

Por su parte, el intendente procesado sostuvo que cuenta con los documentos respaldatorios y que serán presentados ante el Ministerio Público.

La fiscala Victoria Acuña pidió medidas alternativas a la prisión y también solicitó que no se acerque a la comuna. El intendente fue convocado para este viernes ante el Juzgado del juez Humberto Otazú, para la imposición de medidas.

Sus abogados defensores refieren que el jefe comunal no tiene restricción para ingresar en la institución, porque el juez aún no determinó eso. Sin embargo, sus detractores manifiestan que ya no puede ingresar en la Municipalidad.