Aglomeración, disturbios y desmayos en puesto migratorio de Falcón

En medio de la desorganización de la espera, entre los afectados denunciaron que algunas personas incluso se desmayaron durante el día. "Desde las 12:00 que estamos acá. No se puede así. Falta organización y respeto, ¿por qué no se organiza?, ¿por qué no hacen una fila y que se respete?", expresó una mujer, reclamando a su vez que ni siquiera dan prioridad a las personas embarazadas.

En contacto con Última Hora, Ramón Benítez, funcionario de la Dirección General de Migraciones del lado paraguayo, explicó que son varios los motivos por los cuales se dieron las largas colas y los altercados.

"La verdad que hay varios inconvenientes: Llegaron personas sobre la hora al mediodía; hay un colectivo del lado argentino que les vende el pasaje de Buenos Aires a Asunción, pero les baja más a o menos a dos kilómetros de la Aduana Argentina, por lo que la gente viene caminando con este calor inmenso", explicó Benítez.

Además, dijo que en su mayoría las empresas de transporte permiten que los viajeros aborden sus unidades sin los requisitos del Ministerio de Salud, por lo que al llegar se encuentran con el inconveniente de la documentación.

"Y vienen y tropiezan acá con el tema. Muchos ni saben qué es una declaración jurada electrónica y (el puesto de) Migraciones Argentina es el problema ahora mismo", alegó el funcionario.

Desorganización, nervios y gritos en Puerto Falcón



Hablamos con Ángeles Arriola, directora de Migraciones



"Algunas personas no tienen la declaración jurada que pide Argentina y eso hace que todo sea más lento"



EN VIVO: https://t.co/pASLMhm15D#TelefuturoPy #TelediarioPy pic.twitter.com/OnkT5r2uaH — Telefuturo (@Telefuturo) December 21, 2021

Por su parte, la directora de la institución paraguaya, Ángeles Arriola, explicó a través de Telefuturo que los controles se están desarrollando de forma integrada con Argentina, pero aseveró que la falta de la declaración jurada es el principal problema actualmente, y espera que el inconveniente de las largas filas se solucionaría habilitando más ventanillas para el lado argentino.

"Nosotros tenemos una modalidad de un control integrado, donde la salida del Paraguay se hace del lado argentino y lo mismo pasa con Paraguay, donde se hace la salida de Argentina. Yo tengo entendido que la República Argentina tiene entre dos a tres funcionarios y creo que eso hace más lento aún el proceso", dijo Arriola.

El principal problema se reportó en el Puente del lado paraguayo, en la ventanilla donde las personas que llegan de Argentina o quieren ingresar al país vecino realizan sus gestiones. La atención en el puesto migratorio continuaría hasta las 22:00 de este martes.

Para viajar e ingresar a la Argentina, el requisito es contar con la dosis completa de vacuna contra el Covid-19, test PCR negativo de 72 horas antes, la póliza de seguro de salud y llenar la declaración jurada. Para ingresar a Paraguay, igual, pero con la única diferencia de que no se exige póliza de salud.