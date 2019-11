Advierten sobre sistema de estafa a través de llamadas internacionales

Alarcón explicó que todo comienza con reiterativas llamadas pérdidas, para despertar la curiosidad del usuario de la linea telefónica y así devuelva la comunicación. En el caso de que esto suceda, el destinatario tratará de mantener la conexión el mayor tiempo posible.

En el caso de que la víctima devuelva la llamada o conteste, se generarán cargos internacionales y esto será aprovechado por los estafadores.

"Te hacen llamadas pérdidas con la intención de que devuelvas la comunicación y te dejan en línea para que facturen con esa llamada", explicó el comisario en contacto con Última Hora.

Además, indicó que las llamadas provienen de varios países como Cuba, España, Guinea, entre otros.

"Nadie te contesta, no escuchas nada del otro lado, pero cuando más tiempo te dejan en línea ellos van facturando", puntualizó y mencionó que este sábado ingresaron muchas llamadas de Cuba.

Este tipo de modalidad ya se dio en Paraguay y en países de la región. La recomendación de los organismos de seguridad es no responder ni devolver la llamada y bloquear al contacto.

"Lo recomendable es no atender. Si uno no tiene familiar en Cuba, Guinea u otros países no hay razones para atender", indicó.

También, dijo que otra medida de protección para evitar caer en este método de estafa es utilizar identificador de llamadas.